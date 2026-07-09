Muere Bonnie Tyler a los 75 años, voz icónica del pop y rock
Publicado el09/07/2026 a las 00:47
La cantante británica Bonnie Tyler, reconocida mundialmente por su éxito “Total Eclipse of the Heart”, murió a los 75 años en Portugal.
Su fallecimiento marca la despedida de una de las voces más distintivas del pop y rock, con una carrera que dejó huella durante casi cinco décadas.
Una muerte inesperada en Portugal
La noticia fue confirmada por su familia.
Tyler falleció “inesperadamente” en un hospital de Portugal, donde recibía tratamiento médico por una enfermedad no especificada.
Pidieron privacidad.
Un legado marcado por su voz única
Su estilo fue inconfundible.
La artista destacó por su voz ronca y potente, que la convirtió en una figura emblemática dentro del pop y el rock internacional.
Su sello quedó.
“Total Eclipse of the Heart”, su himno eterno
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El éxito que la inmortalizó.
La canción se convirtió en un clásico global y uno de los temas más reconocidos de los años 80, consolidando su carrera a nivel mundial.
Su impacto perdura.
Una carrera de casi 50 años
Su trayectoria fue extensa.
Bonnie Tyler lanzó 18 álbumes de estudio y se mantuvo vigente durante décadas en la industria musical.
El recorrido fue sólido.
Reconocimientos sin premios, pero con impacto
Fue nominada varias veces.
La cantante obtuvo candidaturas a premios Grammy y Brit Awards, aunque nunca se llevó los galardones.
Su influencia trascendió.
Una vida ligada a la música hasta el final
Nunca se alejó de los escenarios.
Incluso en sus últimos años, Tyler continuó siendo una figura respetada y admirada dentro de la música internacional.
El respeto se mantuvo.
Su última etapa en Portugal
Había cambiado de vida.
La artista residía en el Algarve, buscando un clima más favorable que el de su natal Gales.
Allí vivió sus últimos años.
Un adiós que deja huella
La música pierde una voz irrepetible.
El fallecimiento de Bonnie Tyler cierra una etapa en la historia del pop, pero su legado seguirá vivo en generaciones de fans.