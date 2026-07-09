Muere Bonnie Tyler a los 75 años, voz icónica del pop y rock

La cantante británica Bonnie Tyler, reconocida mundialmente por su éxito “Total Eclipse of the Heart”, murió a los 75 años en Portugal.

Su fallecimiento marca la despedida de una de las voces más distintivas del pop y rock, con una carrera que dejó huella durante casi cinco décadas.

Una muerte inesperada en Portugal

La noticia fue confirmada por su familia.

Tyler falleció “inesperadamente” en un hospital de Portugal, donde recibía tratamiento médico por una enfermedad no especificada.

Pidieron privacidad.

Un legado marcado por su voz única

Su estilo fue inconfundible.