Periodista de Telemundo defiende a México y arremete contra Alejandra Jaramillo tras burlas en el Mundial 2026

Periodista mexicana exige respeto.

Polémica divide las redes.

Piden salida de Univisión.

Rubí Molina alza la voz por la afición mexicana. La enorme indignación desatada por las recientes burlas de Alejandra Jaramillo hacia el público mexicano tras la eliminación de su selección en el Mundial 2026 ha escalado a nivel de las grandes cadenas de televisión.

En esta ocasión, la encargada de irse directamente a la yugular de la presentadora ecuatoriana fue Rubí Molina, la reconocida corresponsal mexicana del programa En Casa con Telemundo.

A través de un contundente y directo mensaje en sus plataformas, Molina no se guardó absolutamente nada al salir en defensa de sus compatriotas, asegurando de forma tajante que nadie tiene derecho a faltarle el respeto a su gente ni al país que les abre las puertas en el mercado laboral internacional.

Conductora de Telemundo no se queda callada

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La periodista mexicana no se anduvo con rodeos y lanzó una dura advertencia para el medio artístico a través de un mensaje textual que caló hondo en las redes sociales:

«Lo que muestra la conductora esa de Univisión es lo que mucha gente siente en contra de los mexicanos en Estados Unidos, así que artistas mexicanos la próxima vez que contraten gente o le den entrevista a ciertas personas, piensen dos veces si los están usando mientras los aborrecen, somos potencia indomable, que nadie nos insulte, viva México».

La intervención de la periodista de Telemundo encendió de inmediato el debate digital, ya que expone públicamente la falta de tacto y profesionalismo de «La Caramelo», quien actualmente forma parte de las filas de Univisión, una empresa cuyo sustento y audiencia principal proviene justamente de la población azteca.