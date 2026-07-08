Colombia cae en penales ante Suiza y queda fuera del Mundial

Colombia quedó eliminada del Mundial 2026 tras perder en la tanda de penales frente a Suiza, luego de empatar 0-0 en 120 minutos.

La Tricolor se despide tras un partido cerrado en el que tuvo oportunidades claras, pero no logró concretar y terminó pagando su falta de eficacia.

Un partido cerrado desde el inicio

El guion se cumplió desde el primer minuto.

Colombia y Suiza protagonizaron un duelo trabado, con mucha fricción en el mediocampo y pocas llegadas claras a los arcos.

La tensión fue constante.

Camilo Vargas sostuvo a Colombia

El arquero fue clave.