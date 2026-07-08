Colombia cae en penales ante Suiza y queda fuera del Mundial
Publicado el07/07/2026 a las 15:51
Colombia quedó eliminada del Mundial 2026 tras perder en la tanda de penales frente a Suiza, luego de empatar 0-0 en 120 minutos.
La Tricolor se despide tras un partido cerrado en el que tuvo oportunidades claras, pero no logró concretar y terminó pagando su falta de eficacia.
Un partido cerrado desde el inicio
El guion se cumplió desde el primer minuto.
Colombia y Suiza protagonizaron un duelo trabado, con mucha fricción en el mediocampo y pocas llegadas claras a los arcos.
La tensión fue constante.
Camilo Vargas sostuvo a Colombia
El arquero fue clave.
En la primera mitad, Vargas respondió con atajadas importantes que evitaron que Suiza se adelantara en el marcador.
El cero se mantuvo.
Colombia no encontró claridad en ataque
El equipo sufrió arriba.
Luis Díaz tuvo una actuación discreta y prácticamente no generó peligro, alejándose de su versión más determinante.
Faltó desequilibrio.
El segundo tiempo bajó el ritmo
El juego se apagó.
Ambos equipos se mostraron imprecisos y sin profundidad, con pases errados y escasa generación ofensiva en los últimos metros.
La paridad se mantuvo.
El tiempo extra tuvo las mejores chances
Las emociones llegaron tarde.
Colombia estuvo cerca con un cabezazo de Lucumí que pegó en el travesaño, mientras que Suiza también exigió nuevamente a Vargas.
El gol no llegó.
Una oportunidad que pudo cambiar todo
El momento clave fue desperdiciado.
Jaminton Campaz tuvo un mano a mano claro tras un error defensivo rival, pero su remate se fue por encima del arco.
Fue la última gran opción.
La tanda de penales definió la historia
Todo se resolvió desde los once pasos.
Colombia falló en momentos decisivos, incluyendo un penal detenido al Cucho Hernández, lo que permitió a Suiza tomar ventaja.
La eliminación se concretó.
Un final doloroso para la Tricolor
El cierre fue amargo.
Suiza aseguró la serie con su quinto disparo y dejó a Colombia fuera de los cuartos de final en un partido marcado por la igualdad y la falta de contundencia.
El sueño terminó.
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