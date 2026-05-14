Rusia intensifica ataques sobre Kyiv con drones y misiles mientras crece la presión
Kyiv bajo bombardeo masivo Rusia lanza 1,500 drones Edificio residencial destruido La guerra en Ucrania volvió a escalar con una de las ofensivas aéreas más intensas registradas en los últimos meses. Rusia lanzó una nueva oleada de drones y misiles balísticos contra Kyiv y otras ciudades del país, dejando muertos, decenas de heridos y graves […]
Publicado el14/05/2026 a las 11:53
- Kyiv bajo bombardeo masivo
- Rusia lanza 1,500 drones
- Edificio residencial destruido
La guerra en Ucrania volvió a escalar con una de las ofensivas aéreas más intensas registradas en los últimos meses.
Rusia lanzó una nueva oleada de drones y misiles balísticos contra Kyiv y otras ciudades del país, dejando muertos, decenas de heridos y graves daños en infraestructura residencial y energética.
Por qué es importante: El ataque ocurre en medio de nuevas conversaciones diplomáticas impulsadas por Donald Trump y mientras líderes mundiales se reúnen en China buscando estabilidad internacional.
Sin embargo, la ofensiva rusa envía una señal opuesta: Moscú mantiene la presión militar y no muestra señales claras de reducir la intensidad del conflicto.
Un edificio residencial colapsó tras el impacto de misiles rusos en Kyiv
At least three people were killed and dozens of others injured in a massive Russian attack on Kyiv that reduced an entire apartment block to rubble.
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— ABC News (@ABC) May 14, 2026
Las autoridades ucranianas confirmaron que un edificio de apartamentos de nueve pisos en el distrito de Darnytsia, en Kyiv, quedó destruido tras el bombardeo.
El ataque dejó al menos cuatro muertos y 33 heridos.
Equipos de rescate trabajaron durante horas entre montañas de concreto y estructuras colapsadas mientras buscaban sobrevivientes.
Según el ministro del Interior, Ihor Klymenko, las 18 viviendas del edificio fueron destruidas completamente.
Además de las víctimas confirmadas, al menos 10 personas seguían desaparecidas tras la explosión. La onda expansiva también destrozó ventanas y dañó edificios cercanos.
La residente Lyudmila Hlushko, de 78 años, describió el momento del ataque.
“Luego la casa tembló violentamente y hubo una fuerte explosión que rompió los vidrios de mi vivienda”, dijo a The Associated Press.
Otra habitante del sector, Nadiia Lobanova, aseguró que “fue una noche terrible”.
“Estamos acostumbrados a esto; bueno, es imposible acostumbrarse realmente, pero de alguna manera resistimos”, declaró.
Rusia lanzó más de 1,500 drones en apenas horas
El presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy informó que Moscú utilizó misiles balísticos, misiles de crucero y cientos de drones durante la ofensiva.
Según el mandatario, Rusia lanzó más de 1,560 drones contra zonas pobladas desde el inicio del miércoles, convirtiendo la operación en una de las más extensas desde el inicio de la invasión en 2022.
Las fuerzas aéreas ucranianas señalaron que lograron derribar o bloquear 693 objetivos rusos, incluidos 41 misiles y 652 drones.
Aun así, varios proyectiles impactaron directamente en al menos 24 ubicaciones del país.
“Estamos viviendo los ataques más grandes desde el inicio de la invasión a gran escala”, afirmó Yurii Ihnat, portavoz de la fuerza aérea ucraniana.
Las ciudades de Kharkiv, Sumy, Odesa, Kremenchuk y Bila Tserkva también reportaron daños y víctimas tras los bombardeos.
En Kharkiv, 28 personas resultaron heridas, incluidos tres menores de edad.
El ataque coincide con la visita de Trump a China
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Funcionarios ucranianos destacaron que la ofensiva ocurrió mientras Donald Trump se encuentra en China participando en reuniones internacionales junto al presidente Xi Jinping.
El ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Andrii Sybiha, sostuvo que el ataque demuestra que Rusia sigue representando una amenaza global.
“Justo cuando los líderes de los países más poderosos del mundo se reúnen en Beijing y el mundo espera paz, estabilidad y cooperación, Putin lanzó cientos de drones y misiles balísticos y de crucero sobre la capital de Ucrania”, escribió Sybiha en X.
El funcionario insistió en que únicamente una presión internacional más fuerte podría detener al Kremlin.
“Solo la presión sobre Moscú puede hacerlo detenerse”, agregó.
La infraestructura energética vuelve a quedar bajo amenaza
Además de las zonas residenciales, la ofensiva rusa afectó nuevamente instalaciones energéticas ucranianas.
La empresa estatal Ukrenergo confirmó que clientes en Kyiv y otras 11 regiones quedaron temporalmente sin electricidad debido a daños en la red.
El nuevo bombardeo llegó apenas horas después de otro ataque diurno contra Kyiv que dejó al menos seis muertos. Según Zelenskyy, la ofensiva previa incluyó alrededor de 800 drones y alcanzó unas 20 regiones del país.
Los recientes ataques muestran que, pese a los intentos diplomáticos y llamados a una tregua, la guerra entre Rusia y Ucrania continúa entrando en fases de mayor intensidad militar.
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FUENTE: ABC News