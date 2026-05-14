Kyiv bajo bombardeo masivo

Rusia lanza 1,500 drones

Edificio residencial destruido

La guerra en Ucrania volvió a escalar con una de las ofensivas aéreas más intensas registradas en los últimos meses.

Rusia lanzó una nueva oleada de drones y misiles balísticos contra Kyiv y otras ciudades del país, dejando muertos, decenas de heridos y graves daños en infraestructura residencial y energética.

Por qué es importante: El ataque ocurre en medio de nuevas conversaciones diplomáticas impulsadas por Donald Trump y mientras líderes mundiales se reúnen en China buscando estabilidad internacional.

Sin embargo, la ofensiva rusa envía una señal opuesta: Moscú mantiene la presión militar y no muestra señales claras de reducir la intensidad del conflicto.

Un edificio residencial colapsó tras el impacto de misiles rusos en Kyiv