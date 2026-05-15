Sheinbaum habló con Trump

Seguridad domina agenda bilateral

T-MEC seguirá en negociación La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó este viernes que sostuvo una llamada telefónica con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. La mandataria calificó la conversación como “cordial y excelente”. El contacto ocurre en medio de tensiones bilaterales relacionadas con seguridad, narcotráfico, migración y comercio. Además, ambas administraciones mantienen conversaciones sobre la revisión futura del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Sheinbaum y Trump reafirman cooperación bilateral Tuve una cordial y excelente conversación con el presidente Trump, reafirmamos el trabajo que estamos haciendo en seguridad y las pláticas sobre comercio. Acordamos hablar nuevamente y continuar el diálogo con algunos de sus colaboradores que, en fecha próxima, visitarán nuestro… pic.twitter.com/r3zJb4p0zC

— Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) May 15, 2026 Sheinbaum aseguró que durante la conversación se reafirmó el trabajo conjunto entre ambos países. “Tuve una cordial y excelente conversación con el presidente Trump, reafirmamos el trabajo que estamos haciendo en seguridad y las pláticas sobre comercio”, escribió en X. La presidenta también indicó que ambos acordaron mantener comunicación constante.

Según explicó, volverán a hablar “nuevamente” en próximas fechas. También adelantó que colaboradores de Trump viajarán próximamente a México. Sin embargo, no detalló los nombres de los funcionarios estadounidenses. Tampoco informó sobre los temas específicos que abordarán durante la visita. El encuentro se perfila como un nuevo acercamiento de alto nivel entre ambos gobiernos.

Esto ocurre tras varios contactos sostenidos desde el regreso de Trump a la Casa Blanca. Seguridad y narcotráfico dominan la agenda bilateral 🇲🇽 🇺🇸 | SHEINBAUM REPORTA “EXCELENTE CONVERSACIÓN” CON TRUMP ⚠️🤝 ✅ La presidenta @Claudiashein informó que sostuvo una “cordial y excelente conversación” con el presidente de #EU, @realDonaldTrump. 🟩 Durante el diálogo se reafirmó el trabajo de #México en materia de… pic.twitter.com/eg90Ibz1gd — The Mexico Post (@MexicoPost) May 15, 2026

La relación entre México y Estados Unidos ha estado marcada por temas de seguridad. Entre ellos destacan el combate al narcotráfico y el tráfico de fentanilo. La migración y los aranceles también forman parte de la agenda bilateral. En meses recientes, funcionarios estadounidenses han visitado México para abordar estos asuntos.

Entre ellos se encuentran el secretario de Estado, Marco Rubio. TE PUEDE INTERESAR: Trump suspende requisito migratorio para viajeros del Mundial También participó Kash Patel, titular del Buró Federal de Investigaciones (FBI). En este contexto, Sheinbaum ha reiterado la postura del Gobierno mexicano sobre cooperación internacional. La presidenta ha defendido la coordinación y el intercambio de información entre ambos países.

Sin embargo, rechazó operaciones extranjeras directas en territorio mexicano. La discusión tomó fuerza tras la polémica por la presunta participación de agentes estadounidenses en acciones contra laboratorios de droga en Chihuahua. El tema provocó debate sobre los límites de la cooperación en seguridad. T-MEC y acusaciones en Sinaloa elevan la tensión El diálogo entre ambos gobiernos también ocurre en un momento políticamente delicado. El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y a otros funcionarios locales.

Las autoridades estadounidenses señalaron presuntos vínculos con el Cartel de Sinaloa. Ante esto, el Gobierno mexicano pidió que las acusaciones sean respaldadas con pruebas. La situación añade presión a la relación bilateral entre ambos países. Al mismo tiempo, continúan las discusiones comerciales relacionadas con el T-MEC. Marcelo Ebrard, secretario de Economía de México, y Jamieson Greer, representante comercial de Estados Unidos, han hablado sobre el proceso.