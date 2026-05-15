Trump elimina fianzas mundialistas

Aficionados tendrán alivio migratorio

FIFA logró exención especial La Administración de Donald Trump suspenderá temporalmente el requisito de pagar fianzas migratorias de hasta 15,000 dólares para ciertos aficionados extranjeros que asistirán a la Copa del Mundo. Por qué importa: La medida representa una rara flexibilización migratoria bajo el Gobierno de Trump en medio de políticas más estrictas contra la inmigración. Trump cede y elimina fianzas para aficionados del Mundial 2026 ⚽ 💵 🇺🇸 Extranjeros con entradas para el Mundial 2026 no pagarán fianzas para entrar a Estados Unidoshttps://t.co/HrJLZr3cU8 — Diario Gestión (@Gestionpe) May 14, 2026

El anuncio fue confirmado este miércoles por el Departamento de Estado. La exención aplicará para aficionados de países sujetos al requisito de fianza que ya tengan boletos confirmados para la Copa del Mundo. También deberán estar inscritos en el sistema FIFA Pass. La medida beneficia a aficionados de cinco países clasificados #ElDiarioInternacional 👈⚽

El gobierno de Donald Trump suspenderá el requisito que obligaba a visitantes de ciertos países a pagar fianzas si se confirma que poseen entradas para el Mundial 2026. ▶️ Más información: https://t.co/jEDir8Xeby#EstadosUnidos #Mundial2026 pic.twitter.com/KZAWqRtpzz

— El Diario Mx (@El_DiarioMx) May 14, 2026 El Departamento de Estado impuso el año pasado el requisito de fianza a viajeros de 50 países. La medida buscaba reducir los casos de personas que permanecen en Estados Unidos más tiempo del permitido por sus visas. También respondía a preocupaciones de seguridad planteadas por la Administración.

Cinco países clasificados al Mundial estaban incluidos en esa lista: Argelia, Cabo Verde, Costa de Marfil, Senegal y Túnez. Hasta ahora, los aficionados de esos países debían pagar fianzas de 5,000, 10,000 o hasta 15,000 dólares. TE PUEDE INTERESAR: Greg Abbott evita respaldar contienda al Senado de Texas El dinero sería reembolsado si el visitante cumplía con las condiciones de la visa o si la solicitud era rechazada. La subsecretaria de Estado para Asuntos Consulares, Mora Namdar, confirmó el cambio.

“Estados Unidos está emocionado por organizar la mejor Copa del Mundo de la FIFA y la más grande de la historia”, dijo Namdar. También explicó que el Gobierno eximirá del pago de la fianza a los aficionados clasificados que hayan comprado entradas para el torneo. La funcionaria añadió que deberán registrarse en FIFA Pass. Ese sistema permitirá acceder a citas aceleradas para visas a partir del 15 de abril. La exención llega tras meses de negociaciones La Copa del Mundo comenzará el 11 de junio.

El torneo será organizado conjuntamente por Estados Unidos, Canadá y México. Los jugadores, entrenadores y parte del personal de los equipos ya estaban exentos del requisito de fianza. La prioridad para tramitar visas de participantes había sido ordenada previamente por el Gobierno estadounidense. Sin embargo, los aficionados seguían obligados a pagar la garantía económica hasta este miércoles. Funcionarios estadounidenses señalaron que la FIFA solicitó formalmente la exención.

La propuesta necesitó aprobación tanto del Departamento de Estado como del Departamento de Seguridad Nacional. Según funcionarios que hablaron bajo condición de anonimato, el tema fue discutido durante meses en reuniones celebradas en la Casa Blanca y otras oficinas federales. A principios de abril, autoridades estadounidenses estimaban que cerca de 250 aficionados podrían verse afectados por el requisito de fianza. Sin embargo, indicaron que la cifra seguía cambiando conforme más personas compraban boletos para el torneo. También señalaron que algunos aficionados ya habían decidido no viajar.

Persisten restricciones migratorias bajo la Administración Trump La suspensión de las fianzas ocurre mientras el Gobierno mantiene políticas migratorias restrictivas. Críticos consideran que esas medidas contradicen el mensaje de unión internacional asociado con un Mundial de fútbol. La Administración Trump ha prohibido la entrada de viajeros provenientes de Irán y Haití. Aunque jugadores, entrenadores y personal de apoyo están exentos, las restricciones siguen afectando a otros visitantes. Costa de Marfil y Senegal también enfrentan restricciones parciales bajo una versión ampliada de la prohibición de viajes.