ICE detiene exalcalde

Votó siendo residente

Kansas debate deportación José “Joe” Ceballos pasó de ser una figura respetada en Coldwater, Kansas, a enfrentar un posible proceso de deportación. El exalcalde fue detenido por ICE tras admitir que votó en elecciones federales siendo residente permanente y no ciudadano estadounidense. Por qué importa: El caso reaviva el debate nacional sobre inmigración y fraude electoral en Estados Unidos. También pone bajo atención las consecuencias migratorias para residentes permanentes acusados de violaciones electorales. ICE arresta a exalcalde de Kansas y enfrenta deportación El exalcalde de Kansas, José “Joe” Ceballos, quedó bajo custodia por haber admitido que votó en elecciones federales siendo residente permanente y no ciudadano estadounidense. El exfuncionario enfrenta ahora un posible proceso de deportación https://t.co/WqZ54gIto2 pic.twitter.com/drGQlhDyua — EL PAÍS América (@elpais_america) May 14, 2026

Ceballos se presentó voluntariamente este miércoles ante agentes federales de inmigración en Wichita, Kansas, según El País. La orden llegó días después de que resolviera un caso penal estatal relacionado con conducta electoral ilegal. El exfuncionario enfrenta ahora un posible proceso de deportación impulsado por autoridades migratorias federales. Ceballos, de 55 años, nació en México y llegó a Estados Unidos cuando tenía apenas cuatro años.

Obtuvo su residencia permanente en 1990 y desarrolló prácticamente toda su vida en Coldwater, una comunidad conservadora de unos 700 habitantes. Durante años trabajó para la compañía local de servicios públicos. Después se involucró en la política local hasta convertirse en alcalde. El caso salió a la luz en noviembre de 2025. La oficina del fiscal general de Kansas, Kris Kobach, presentó cargos en su contra un día después de que fuera reelegido como alcalde. TE PUEDE INTERESAR: Nueva ley en Pittsburgh golpea operaciones del ICE Las acusaciones estaban relacionadas con votos emitidos en elecciones de 2022, 2023 y 2024.

Inicialmente enfrentaba cargos graves por votar sin autorización legal y por perjurio electoral. Las acusaciones podían derivar en años de prisión. Acuerdo judicial no frenó proceso migratorio NEW: Coldwater, Kansas mayor charged with election fraud after it was revealed he allegedly voted multiple times despite not being a U.S. citizen. Jose (Joe) Ceballos won re-election on Tuesday night and was charged by Kansas AG Kris Kobach the next morning. «In Kansas, it is… pic.twitter.com/zgrQ7w1Vsg

— Collin Rugg (@CollinRugg) November 6, 2025 En abril, fiscales y defensa alcanzaron un acuerdo judicial. Ceballos se declaró culpable de tres cargos menores de “conducta electoral indebida”. Recibió libertad condicional, una sentencia suspendida y una multa de 2.000 dólares.

Para muchos habitantes de Coldwater, el caso parecía terminado. Sin embargo, poco después de la sentencia, agentes migratorios contactaron a sus abogados y ordenaron que se presentara ante ICE. Según la abogada de inmigración Sarah Balderas, las autoridades utilizan la propia admisión de Ceballos para impulsar el proceso migratorio. “Cosas como decir que eres ciudadano estadounidense o votar cuando no deberías, ese tipo de cosas se consideran delitos que pueden dar lugar a la expulsión”, declaró Balderas al medio local KMUW. Ceballos y su defensa sostienen que el problema comenzó décadas atrás.

El exalcalde aseguró que se registró para votar durante una excursión escolar en la preparatoria. Según su versión, durante años creyó que los residentes permanentes podían participar legalmente en elecciones estadounidenses. Caso alimenta debate político nacional La detención ocurre en medio del debate nacional sobre inmigración y fraude electoral. El presidente Donald Trump y varios líderes republicanos han insistido desde la campaña presidencial de 2024 en que el voto de no ciudadanos representa una amenaza para el sistema electoral. Esto ocurre pese a que funcionarios electorales y distintos estudios han señalado repetidamente que este tipo de casos son poco frecuentes.

Trump también ha promovido el SAVE Act. La propuesta exigiría prueba documental de ciudadanía para registrarse como votante en Estados Unidos. Ceballos reconoció públicamente que votó por Trump y dijo que no se arrepiente. Aun así, una portavoz del Departamento de Seguridad Nacional indicó que el gobierno buscaría expulsarlo del país si era condenado. Mientras tanto, en Coldwater crece el apoyo hacia el exalcalde.