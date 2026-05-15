EE.UU. y Venezuela negocian plan para estabilizar el sistema eléctrico del país
Venezuela busca recuperar electricidad EE.UU. propone plan energético Persisten apagones en regiones Estados Unidos y Venezuela comenzaron conversaciones para impulsar la reconstrucción de la red eléctrica venezolana en medio de los constantes apagones que afectan distintas regiones del país. El encargado de negocios de Estados Unidos en Venezuela, John Barrett, sostuvo una reunión con el […]
Publicado el14/05/2026 a las 15:13
- Venezuela busca recuperar electricidad
- EE.UU. propone plan energético
- Persisten apagones en regiones
Estados Unidos y Venezuela comenzaron conversaciones para impulsar la reconstrucción de la red eléctrica venezolana en medio de los constantes apagones que afectan distintas regiones del país.
El encargado de negocios de Estados Unidos en Venezuela, John Barrett, sostuvo una reunión con el ministro venezolano de Energía Eléctrica, Rolando Alcalá.
La Embajada estadounidense informó este jueves sobre el encuentro a través de un mensaje publicado en X.
Según Barrett, el plan de tres fases impulsado por la administración del presidente Donald Trump busca restaurar un suministro eléctrico confiable mediante inversión, experiencia técnica y colaboración estadounidense.
La embajada también difundió una fotografía de la reunión, aunque no ofreció detalles adicionales sobre los acuerdos discutidos ni sobre el alcance de los proyectos.
El encuentro ocurre mientras continúan las denuncias en redes sociales por prolongados cortes de electricidad en distintas zonas de Venezuela.
Apagones y fluctuaciones eléctricas golpean varias regiones
Estoy en tierra venezolana para seguir implementando el plan de tres fases de @POTUS y del @SecRubio, y ofrecer resultados para la gente de nuestros países. Es un honor representar a los Estados Unidos en este momento histórico de nuestras relaciones con Venezuela. – JB pic.twitter.com/DQDqHba5rv
— Embajada de los EE.UU. en Caracas (@usembassyve) April 23, 2026
Segun la agencia EFE, el diputado opositor Henrique Capriles denunció este jueves fuertes fluctuaciones eléctricas en Caracas, Miranda, Carabobo, Anzoátegui y Táchira.
Según Capriles, miles de venezolanos enfrentan diariamente cortes de luz que se extienden entre seis y ocho horas.
“Comercios paralizados, fábricas detenidas, equipos dañados y miles de venezolanos viendo cómo trabajar”, escribió el dirigente opositor en X.
Capriles aseguró que la crisis eléctrica afecta directamente la producción, el empleo, la inversión y la calidad de vida en el país.
Además, cuestionó cuál es el plan oficial para resolver la situación del sistema eléctrico nacional.
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Los apagones y fallas eléctricas forman parte de una crisis prolongada que desde hace años afecta a distintos estados venezolanos.
El Gobierno venezolano atribuye parte de los problemas al aumento de la demanda energética.
Sin embargo, líderes opositores han denunciado reiteradamente corrupción y falta de mantenimiento dentro del sistema eléctrico.
Gobierno venezolano anuncia maniobras y mantenimiento
Hoy Caracas, Miranda, Anzoátegui, Táchira y Carabobo vuelven a padecer fuertes fluctuaciones eléctricas.
Diariamente ciudades enteras pasan entre 6 y 8 horas sin luz, comercios paralizados, fábricas detenidas, equipos dañados y miles de venezolanos viendo cómo trabajar.
— Henrique Capriles R. (@hcapriles) May 14, 2026
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, evaluó recientemente junto a gobernadores la operatividad del sistema eléctrico nacional.
Según el equipo de prensa de Rodríguez, las autoridades revisaron avances en labores de mantenimiento preventivo y correctivo en las principales plantas generadoras.
También analizaron el despliegue nacional de equipos de Corpoelec.
Un día antes, el Gobierno anunció maniobras de estabilización y protección del sistema eléctrico.
El Ejecutivo afirmó que estas acciones buscan garantizar el equilibrio del servicio eléctrico en todo el país.
Las autoridades aseguraron que recientemente se alcanzó un “hito en la demanda” energética.
Según cifras oficiales, el sistema registró una demanda récord de 15.579 megavatios, la más alta de los últimos nueve años.
El Gobierno sostuvo que las altas temperaturas y el crecimiento económico incrementaron el consumo eléctrico.
Mientras tanto, continúan las labores para intentar estabilizar el servicio en diferentes regiones venezolanas.
EE.UU. impulsa inversión y cooperación energética
La reunión entre Barrett y Alcalá forma parte de una nueva etapa de acercamiento entre Caracas y Washington en temas energéticos.
En abril, Delcy Rodríguez informó sobre negociaciones con Siemens y General Electric para resolver la crisis eléctrica en el estado Zulia.
John Barrett también ha insistido públicamente en que la inversión privada estadounidense puede desempeñar un papel clave en la recuperación económica y energética de Venezuela.
La administración Trump sostiene que el sector privado será un elemento central dentro del plan de estabilización, recuperación y transición planteado para Venezuela.
La crisis eléctrica venezolana se ha agravado durante los últimos años debido al deterioro de la infraestructura y los constantes problemas de generación y distribución de energía.