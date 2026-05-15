Venezuela busca recuperar electricidad

EE.UU. propone plan energético

Persisten apagones en regiones

Estados Unidos y Venezuela comenzaron conversaciones para impulsar la reconstrucción de la red eléctrica venezolana en medio de los constantes apagones que afectan distintas regiones del país.

El encargado de negocios de Estados Unidos en Venezuela, John Barrett, sostuvo una reunión con el ministro venezolano de Energía Eléctrica, Rolando Alcalá.

La Embajada estadounidense informó este jueves sobre el encuentro a través de un mensaje publicado en X.

Según Barrett, el plan de tres fases impulsado por la administración del presidente Donald Trump busca restaurar un suministro eléctrico confiable mediante inversión, experiencia técnica y colaboración estadounidense.

La embajada también difundió una fotografía de la reunión, aunque no ofreció detalles adicionales sobre los acuerdos discutidos ni sobre el alcance de los proyectos.