EE.UU. sospecha de posibles hackers iraníes tras ataques a sistemas de monitoreo en gasolineras

EE.UU. investiga ciberataques iraníes

Hackers vulneraron sistemas combustibles

Gasolineras enfrentan riesgos digitales Segun la agencia EFE, funcionarios estadounidenses creen que hackers vinculados con Irán podrían estar detrás de una serie de intrusiones cibernéticas dirigidas a sistemas que monitorean combustible en gasolineras de varios estados. Las autoridades estadounidenses consideran que este tipo de ataques podría representar un riesgo potencial para infraestructura crítica relacionada con el suministro de combustible en el país. Hackers accedieron a sistemas conectados a internet Funcionarios de EE.UU. sospechan que «hackers» iraníes están detrás de una serie de intrusiones en sistemas de monitoreo de combustible en tanques de almacenamiento que abastecen las gasolineras en el país, informa CNN.https://t.co/IZpe5lXjBD — EFE Noticias (@EFEnoticias) May 16, 2026

La cadena CNN informó que los atacantes exploraron sistemas de medición automática de tanques, conocidos como ATG.

Según el reporte, esos sistemas estaban conectados a internet y no contaban con protección mediante contraseñas. Esa vulnerabilidad permitió a los hackers acceder a los controles de monitoreo de combustible. De acuerdo con fuentes citadas por CNN, los intrusos lograron manipular las lecturas mostradas en las pantallas de los tanques. TE PUEDE INTERESAR: Putin prepara visita clave a China tras encuentros diplomáticos entre Trump y Xi Sin embargo, no alteraron los niveles reales de combustible almacenado.

Hasta el momento, no existen reportes de daños físicos derivados de las intrusiones cibernéticas. Aun así, el incidente generó preocupación entre autoridades y expertos en seguridad. Especialistas privados y funcionarios estadounidenses advirtieron que, en teoría, el acceso a un sistema ATG podría permitir a un hacker provocar una fuga de gas sin ser detectada. Las autoridades continúan investigando el alcance de las intrusiones. Irán figura entre los principales sospechosos Fuentes consultadas por CNN indicaron que el historial de Irán en ataques dirigidos a sistemas relacionados con combustible lo convierte en uno de los principales sospechosos.

No obstante, funcionarios estadounidenses reconocieron que podría ser difícil confirmar con certeza la autoría de los ataques. Las fuentes señalaron que los hackers dejaron pocas pruebas forenses durante las intrusiones. Eso complica las investigaciones y limita la capacidad de atribuir oficialmente el origen del ataque. Las sospechas surgen en medio de las tensiones derivadas de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán. Según el reporte, si se confirma la participación iraní, el caso representaría uno de los ejemplos más recientes de amenazas dirigidas contra infraestructura crítica estadounidense.

Las autoridades consideran que este tipo de operaciones cibernéticas se ha convertido en una alternativa para actores extranjeros que buscan afectar intereses estadounidenses sin recurrir a ataques militares directos. La infraestructura digital relacionada con energía y combustible es considerada un objetivo sensible por expertos en ciberseguridad. Ataques generan alerta sobre infraestructura crítica El caso también volvió a poner atención sobre las debilidades de seguridad en sistemas conectados a internet. La campaña de intrusiones representa una advertencia para operadores de infraestructura crítica en Estados Unidos. Funcionarios estadounidenses han insistido durante años en la necesidad de reforzar la protección de sistemas industriales y energéticos.

Sin embargo, muchos operadores todavía enfrentan dificultades para implementar medidas de seguridad efectivas. Las autoridades temen que vulnerabilidades similares puedan ser explotadas en otros sectores clave. Expertos en seguridad consideran especialmente preocupante que algunos sistemas sensibles continúen operando sin contraseñas o con medidas mínimas de protección. El reporte no especifica cuántos estados fueron afectados ni qué compañías estaban involucradas. Tampoco se ha informado sobre interrupciones en el suministro de combustible relacionadas con las intrusiones detectadas.