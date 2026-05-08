El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reaccionó con sorpresa al conocer el alto costo de las entradas para el Mundial 2026, asegurando que él no pagaría esas cifras.

“Yo no pagaría eso”

Cuestionado sobre el precio del partido entre Estados Unidos y Paraguay, Trump fue directo:

“Me encantaría estar ahí, pero yo no pagaría eso, para ser sincero”.

Actualmente, el boleto más barato ronda los 1,940 dólares.

Precios que generan polémica

El tema ha generado críticas entre aficionados, mientras la FIFA defiende su política de precios.