Trump reacciona a precios del Mundial 2026
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reaccionó con sorpresa al conocer el alto costo de las entradas para el Mundial 2026, asegurando que él no pagaría esas cifras. “Yo no pagaría eso” Cuestionado sobre el precio del partido entre Estados Unidos y Paraguay, Trump fue directo: “Me encantaría estar ahí, pero yo no pagaría […]
Publicado el08/05/2026 a las 07:48
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reaccionó con sorpresa al conocer el alto costo de las entradas para el Mundial 2026, asegurando que él no pagaría esas cifras.
“Yo no pagaría eso”
Cuestionado sobre el precio del partido entre Estados Unidos y Paraguay, Trump fue directo:
“Me encantaría estar ahí, pero yo no pagaría eso, para ser sincero”.
Actualmente, el boleto más barato ronda los 1,940 dólares.
Precios que generan polémica
El tema ha generado críticas entre aficionados, mientras la FIFA defiende su política de precios.
Su presidente, Gianni Infantino, aseguró que una parte de los boletos sí se ofreció por menos de 300 dólares.
Entradas de lujo… a precios récord
Para la final del torneo en el MetLife Stadium, los precios alcanzan cifras históricas:
- Hasta $32,970 por asiento oficial
- Más de $2 millones en reventa por paquete
Transporte también bajo fuego
El costo del transporte hacia el estadio también ha sido tema de debate.
El boleto de tren desde Nueva York pasó de $150 a $105 dólares, aunque sigue muy por encima del precio habitual de $12.90.
Trump incluso dejó abierta la posibilidad de revisar el tema:
“Si la gente no puede ir, me decepcionaría… tendría que ocuparme del asunto”.
Un Mundial exitoso… pero caro
A pesar de la polémica, el torneo ha sido un éxito en ventas, con millones de entradas ya colocadas.
Sin embargo, el alto costo sigue alejando a muchos aficionados del evento más grande del fútbol.
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