MundoNow presenta “En la Raya”, su nuevo podcast deportivo que apuesta por una forma distinta de hablar de fútbol: más relajada, directa y sin filtros.

En la antesala del Mundial 2026, el programa busca conectar con el fanático que quiere informarse, pero también disfrutar de una conversación auténtica.

Cuatro voces, una charla sin guion

El podcast está conducido por Alfredo Suárez, Jorge Chirinos, Ángel Ortega y Santiago Guevara.

Cada uno aporta su estilo, generando un espacio dinámico donde el debate fluye de manera natural, entre opiniones, desacuerdos y momentos espontáneos.