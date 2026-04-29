En la Raya”: el podcast deportivo de MundoNow que llega sin filtros
MundoNow presenta “En la Raya”, su nuevo podcast deportivo que apuesta por una forma distinta de hablar de fútbol: más relajada, directa y sin filtros. En la antesala del Mundial 2026, el programa busca conectar con el fanático que quiere informarse, pero también disfrutar de una conversación auténtica. Cuatro voces, una charla sin guion El […]
Publicado el29/04/2026 a las 13:35
MundoNow presenta “En la Raya”, su nuevo podcast deportivo que apuesta por una forma distinta de hablar de fútbol: más relajada, directa y sin filtros.
En la antesala del Mundial 2026, el programa busca conectar con el fanático que quiere informarse, pero también disfrutar de una conversación auténtica.
Cuatro voces, una charla sin guion
El podcast está conducido por Alfredo Suárez, Jorge Chirinos, Ángel Ortega y Santiago Guevara.
Cada uno aporta su estilo, generando un espacio dinámico donde el debate fluye de manera natural, entre opiniones, desacuerdos y momentos espontáneos.
La esencia del programa no es imponer una sola visión, sino abrir la conversación y hacer sentir al oyente parte de ella.
Fútbol, polémica y entretenimiento
“En la Raya” aborda los temas más relevantes del momento, pero con un tono fresco:
- El Mundial 2026 y sus cambios
- El posible último baile de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo
- Las polémicas con los boletos
Todo con una mezcla de análisis, humor y cercanía.
Más que un podcast deportivo
El proyecto forma parte de la estrategia de contenido de MundoNow y estará disponible en plataformas de audio, YouTube y redes sociales.
Además, contará con clips y momentos destacados pensados para enganchar a la audiencia digital.
Con el Mundial en el horizonte, “En la Raya” se posiciona como una de las principales apuestas de contenido deportivo de MundoNow.
Porque el fútbol no solo se juega: también se debate, se vive… y ahora también se escucha.