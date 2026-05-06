Obama critica presión judicial

Trump exige procesar opositores

Crece debate sobre DOJ El expresidente Barack Obama criticó al presidente Donald Trump por ordenar al Departamento de Justicia procesar a opositores y críticos políticos. El exmandatario respondió a una pregunta sobre los poderes que considera que un presidente no debería tener. “La Casa Blanca no debería tener la potestad de ordenar al fiscal general que procese a quien sea”, afirmó Obama. Por qué importa: Las declaraciones reavivan el debate sobre la independencia del Departamento de Justicia y el papel del fiscal general frente al presidente. Barack Obama criticó duramente a Donald Trump Former President Barack Obama raised concerns about the expansion of executive branch powers and the use of the Justice Department for political ends under President Trump in an interview with Stephen Colbert that aired Tuesday night, though he did not mention Trump by name.… pic.twitter.com/PGf7PncNw7

— CBS News (@CBSNews) May 6, 2026 Obama sostuvo que el fiscal general debe actuar como representante de los intereses públicos y no como un operador político de la Casa Blanca. “La idea es que el fiscal general sea el abogado del pueblo. No es el consejero del presidente”, señaló. El expresidente agregó que ese principio “probablemente” debería quedar codificado por ley mediante una acción del Congreso.

Obama también utilizó el término “consejero” para cuestionar la relación entre el mandatario y el Departamento de Justicia. El término hace referencia al asesor principal de líderes de organizaciones criminales, como las familias mafiosas. La Casa Blanca responde a Obama OBAMA: “The president shouldn’t have a bunch of side hustles.” Sitting with Colbert, Obama points out Trump weaponizing the DOJ, grifting endlessly, and making the military loyal to himself over the country is bad. pic.twitter.com/vWRmRW3Dgo — The Tennessee Holler (@TheTNHoller) May 6, 2026

La portavoz de la Casa Blanca, Abigail Jackson, respondió a las críticas en declaraciones entregadas a USA TODAY. Jackson aseguró que Obama fue “el rey de la instrumentalización de la información”. También afirmó que documentos desclasificados revelaron que Obama estuvo presente en reuniones relacionadas con la investigación sobre la supuesta injerencia rusa contra Trump. TE PUEDE INTERESAR: El zar de la frontera amenaza con “inundar” Nueva York de agentes de ICE por proteger inmigrantes

“Por el contrario, el presidente Trump ha restablecido la integridad del Departamento de Justicia que Obama y Biden habían quebrantado”, añadió Jackson. El Departamento de Justicia no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios realizada por USA TODAY. Trump pidió acelerar procesos judiciales En septiembre, Trump publicó un mensaje en Truth Social dirigido a la entonces fiscal general Pam Bondi. En esa publicación, Trump afirmó que el Departamento de Justicia “no puede demorar más” el procesamiento penal de varias figuras públicas. Entre los mencionados estuvieron el exdirector del FBI James Comey, la fiscal general de Nueva York Letitia James y el senador demócrata Adam Schiff.

“¡¡¡SE DEBE HACER JUSTICIA, AHORA!!!”, escribió Trump en mayúsculas. La entonces fiscal general Bondi nombró posteriormente a Lindsey Halligan para un alto cargo en la fiscalía federal de Virginia. Según el reporte, Halligan fue seleccionada por Trump pese a no contar con experiencia previa como fiscal. Halligan logró que grandes jurados presentaran cargos contra Comey y Letitia James. Sin embargo, ambos casos fueron desestimados posteriormente.