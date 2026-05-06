ICE amenaza Nueva York

Hochul desafía a Homan

Arresto provoca polémica El zar de la frontera de la Casa Blanca, Tom Homan, amenazó con incrementar la presencia de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Nueva York. La advertencia surge en medio de un nuevo choque político con la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, sobre las políticas migratorias del estado. Por qué importa: Nueva York debate medidas para limitar la cooperación entre las autoridades locales y ICE en delitos no violentos. La tensión aumentó tras un polémico arresto migratorio dentro de un hospital en Brooklyn. ICE aumenta tensión en Nueva York Trump administration border czar Tom Homan said this week more ICE agents could be sent to New York if legislation limiting how law enforcement can work with the agency is passed.

Read More: https://t.co/LUcQGeHnDI — Spectrum News NY1 (@NY1) May 6, 2026 El enfrentamiento ocurre mientras la legislatura estatal analiza un proyecto de ley relacionado con las políticas de “ciudad santuario”. La propuesta contempla vetar la coordinación entre ICE y las fuerzas del orden locales y estatales en casos de delitos no violentos.

Durante una conferencia este martes, Homan criticó duramente la iniciativa. “Lo que va a pasar en lugares como Nueva York (…) que aprueben esta legislación ridícula para no trabajar con nosotros (es que) vamos a inundar la zona”, declaró. Según el reporte del canal Newsmax, Homan aseguró que los residentes “van a ver más agentes de ICE que nunca antes”. El funcionario también afirmó que cuando ICE realiza operaciones suele encontrar a más personas sin documentos migratorios. Homan dijo que muchas veces buscan a “un tipo malo”, pero terminan localizando a otros inmigrantes que no son prioridad, aunque permanecen en el país ilegalmente.

Sus declaraciones intensificaron el debate sobre la presencia de ICE en estados y ciudades con políticas migratorias más restrictivas hacia la cooperación federal. Hochul responde y recuerda declaración de Trump El gobierno federal planea intensificar los operativos de control migratorio en ciudades santuario como Nueva York, Chicago y Los Ángeles. https://t.co/DxbW03fht7 — N+ UNIVISION (@nmasunivision) May 6, 2026 Horas después, Hochul respondió públicamente a las amenazas de Homan durante una rueda de prensa.

La gobernadora desafió directamente al funcionario federal. “Todo lo que le diré al Sr. Homan es que el propio Donald Trump dijo que no enviaría más agentes de ICE al estado de Nueva York a menos que yo lo pida”, expresó. “No lo estoy pidiendo”, añadió la mandataria estatal. TE PUEDE INTERESAR: ICE admite fallas en entrenamiento de agentes tras muertes y protestas Hochul explicó que los legisladores continúan trabajando en el presupuesto estatal.

Según indicó, el paquete incluye mayores protecciones para inmigrantes. Entre las medidas figura un veto a los acuerdos 287(g). Estos acuerdos permiten que agentes locales y estatales colaboren con ICE en arrestos migratorios. La gobernadora también aclaró que las autoridades seguirán cooperando con ICE en determinados casos. Aseguró que sí mantendrán colaboración “en casos de criminales violentos”.

El nuevo episodio refleja las profundas diferencias entre el gobierno federal y las autoridades estatales demócratas sobre el manejo de la inmigración. Arresto en hospital provoca controversia El conflicto se intensificó después de un arresto realizado por ICE dentro de un hospital de Brooklyn el pasado fin de semana. El operativo generó protestas de activistas y vecinos que intentaron impedir la detención. La situación causó conmoción debido a una supuesta colaboración de la Policía de Nueva York (NYPD). La concejala local Sandy Nurse aseguró en Facebook que estuvo presente durante el operativo.