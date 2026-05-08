ICE detuvo joven equivocado

Video mostró operativo violento

Joven terminó hospitalizado

Un operativo de ICE en El Bronx, Nueva York, terminó con un joven de 19 años herido y ensangrentado tras ser detenido por error.

Por qué importa: El incidente quedó grabado en video y ocurre en medio de tensiones por el aumento de operativos migratorios en Nueva York.

El operativo ocurrió el miércoles por la tarde en la intersección de Gun Hill Road y Hull Avenue, en El Bronx.

Videos grabados con celulares muestran a varios agentes federales derribando y esposando a Jeury Concepción frente a una barbería.

ICE detuvo por error a joven