Video muestra brutal error de ICE contra adolescente en El Bronx
ICE detuvo joven equivocado Video mostró operativo violento Joven terminó hospitalizado Un operativo de ICE en El Bronx, Nueva York, terminó con un joven de 19 años herido y ensangrentado tras ser detenido por error. Por qué importa: El incidente quedó grabado en video y ocurre en medio de tensiones por el aumento de operativos […]
Publicado el08/05/2026 a las 16:33
- ICE detuvo joven equivocado
- Video mostró operativo violento
- Joven terminó hospitalizado
Un operativo de ICE en El Bronx, Nueva York, terminó con un joven de 19 años herido y ensangrentado tras ser detenido por error.
Por qué importa: El incidente quedó grabado en video y ocurre en medio de tensiones por el aumento de operativos migratorios en Nueva York.
El operativo ocurrió el miércoles por la tarde en la intersección de Gun Hill Road y Hull Avenue, en El Bronx.
Videos grabados con celulares muestran a varios agentes federales derribando y esposando a Jeury Concepción frente a una barbería.
ICE detuvo por error a joven
Un joven de 19 años fue detenido por error por agentes federales en el Bronx y liberado poco después en un parque; el caso reavivó el debate sobre transparencia e identificación de oficiales de ICE.https://t.co/YlcwkEHOzr
— N+ UNIVISION (@nmasunivision) May 8, 2026
En una de las grabaciones, un agente corre hacia el joven con el arma desenfundada antes de detenerlo.
Otro video muestra a Concepción siendo levantado del suelo mientras sangraba de la cabeza.
Las imágenes también captaron el momento en que los agentes lo presionan contra un vehículo antes de subirlo y retirarse del lugar.
Concepción declaró a Telemundo 47 que sufrió heridas en la cabeza y una conmoción cerebral durante el operativo.
El joven aseguró que necesitó puntos de sutura tras el encuentro con los agentes federales.
Los agentes descubrieron que era la persona equivocada
🚔 Joven denuncia detención injusta por agentes de ICE en Nueva York: el violento encuentro le dejó una herida en la cabeza.https://t.co/MZW83Hoy28
— Noticias Telemundo (@TelemundoNews) May 8, 2026
Durante el trayecto, los agentes le pidieron su identificación y su teléfono celular.
Según el relato de Concepción, fue entonces cuando se dieron cuenta de que habían detenido a la persona equivocada.
El joven afirmó que uno de los agentes le pidió disculpas por lo ocurrido.
“Me pidió disculpas, me confundió con otra persona y me aseguró que no volvería a suceder, y que no quería que pensara que ellos lo habían hecho”, dijo Concepción. “Y le dije que los iba a denunciar”, agregó.
TE PUEDE INTERESAR: Trump celebra golpe judicial contra demócratas en Virginia
Después de reconocer el error, los agentes dejaron al joven en un parque que él no conocía.
Concepción explicó que finalmente logró reunirse con su madre, quien lo llevó a un hospital para recibir atención médica.
El adolescente indicó que planean presentar una queja tras lo sucedido.
Hasta el momento, el Departamento de Seguridad Nacional no respondió a la solicitud de comentarios sobre el caso.
El caso ocurre en medio de tensiones por operativos migratorios
El incidente se produce mientras continúan las discusiones sobre la presencia de agentes migratorios en Nueva York.
Tom Homan, conocido como el Zar de la Frontera, había amenazado con desplegar un gran número de agentes de inmigración en la ciudad.
Al mismo tiempo, la legislatura estatal analiza una propuesta respaldada por la gobernadora Kathy Hochul.
La iniciativa busca limitar la cooperación local con las operaciones federales de inmigración.
Sin embargo, el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, declaró el jueves por la mañana que no planea enviar un gran número de agentes al estado por ahora.
El caso de Jeury Concepción ha generado atención luego de que las grabaciones circularan y mostraran el nivel de fuerza utilizado durante la detención equivocada.