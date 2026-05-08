Trump endurece políticas migratorias

EE.UU. revoca ciudadanías

Inmigrantes enfrentan desnaturalización La Administración de Donald Trump inició procesos para retirar la ciudadanía estadounidense a 12 personas nacidas en el extranjero. El Departamento de Justicia informó este viernes que los casos fueron presentados en distintos distritos federales del país. La medida representa una expansión de las políticas antimigratorias impulsadas por el gobierno federal, según Univision. El fiscal general interino, Todd Blanche, señaló que las personas incluidas en estos procesos enfrentan acusaciones por fraude, abuso sexual o apoyo al terrorismo. Revocación de ciudadanía avanza en EE.UU. 🇺🇸‼️| El Departamento de Justicia de EE.UU. lanzó una ofensiva para quitar la ciudadanía estadounidense a inmigrantes naturalizados acusados de fraude, terrorismo, espionaje y crímenes graves. La administración asegura que “muchos nunca debieron ser ciudadanos”. Ya hay casos… pic.twitter.com/pPzV96RdL2

— RAV Español (@RAVEspanol) May 8, 2026 “La Administración Trump está tomando medidas para corregir estas vulneraciones graves de nuestro sistema de inmigración”, afirmó Blanche en un comunicado oficial. El proceso de “desnaturalización” permite revocar la ciudadanía de estadounidenses nacidos fuera del país. La acción ocurre después de que el Departamento de Justicia publicara, en junio del año pasado, un memorando interno.

Ese documento instruyó a la División de Asuntos Civiles a priorizar casos relacionados con la revocación de ciudadanía. Gobierno apunta a casos de fraude y delitos graves Washington D.C., 8 de mayo de 2026- La administración del presidente Donald Trump anunció una expansión significativa de su campaña para revocar la ciudadanía estadounidense a personas nacidas en el extranjero que presuntamente obtuvieron su naturalización mediante fraude,… pic.twitter.com/5ktCDauAz8 — World News PR (@WorldNewsPR1) May 8, 2026 Entre las personas señaladas por el Gobierno está Victor Manuel Rocha.

Rocha, nacido en Colombia, fue condenado por espionaje para Cuba. También aparece Oscar Alberto Pelaez, sacerdote colombiano condenado por abuso sexual en 2002. Otro de los casos mencionados es Kevin Robin Suárez. TE PUEDE INTERESAR: Demócratas denuncian maniobra republicana en Alabama antes de elecciones Suárez, nacido en Bolivia, fue condenado en 2020 por conspirar para comprar y traficar armas.

El Departamento de Justicia sostiene que estas personas obtuvieron la ciudadanía de manera ilegal o fraudulenta. Para retirar la nacionalidad, el Gobierno debe probar ante un tribunal que existió fraude o violación de las leyes migratorias. Entre los ejemplos citados están ocultar antecedentes penales o contraer matrimonios ficticios. Las autoridades también mencionaron casos vinculados con terrorismo, narcotráfico y tráfico de personas. El memorando del Departamento incluyó además a personas acusadas de fraude en programas de ayudas públicas.

El “buen carácter moral” vuelve al centro del debate Uno de los requisitos para obtener la ciudadanía estadounidense es demostrar “buen carácter moral”. Ese término, sin embargo, no está definido de forma específica en la legislación. Organizaciones civiles han advertido sobre el alcance que podría tener esta interpretación. Algunos grupos consideran que el criterio podría utilizarse para castigar acciones protegidas por la Primera Enmienda. Entre ellas mencionan protestas o manifestaciones políticas.

El Brennan Center for Justice alertó sobre posibles consecuencias de esta política. Según un informe de la organización, la Administración Trump ha arrestado, detenido y deportado a manifestantes a favor de Palestina. El reporte menciona protestas en las que se registraron daños a bienes y propiedades. “La desnaturalización podría convertirse en una extensión de esos intentos”, señaló el informe. Las organizaciones defensoras de derechos civiles mantienen preocupación sobre cómo podrían aplicarse estos procesos en el futuro.

Procesos de desnaturalización podrían aumentar La decisión del Departamento de Justicia marca un endurecimiento adicional de las políticas migratorias federales. Los procesos de desnaturalización han sido utilizados históricamente en casos considerados excepcionales. Ahora, el Gobierno federal busca ampliar el enfoque hacia distintos delitos y acusaciones migratorias. El memorando publicado el año pasado dejó claro que la prioridad incluye vínculos con terrorismo y narcotráfico. También contempla investigaciones por fraude migratorio y tráfico humano.