«Tenía grandes sueños». Muere estudiante luego de perder su TPS y llevar un un monitor electrónico en el tobillo

DeWine cuestiona las deportaciones

Estudiante haitiano tenía 20 años

Familia denuncia trato migratorio

El gobernador republicano de Ohio, Mike DeWine, volvió a cuestionar la política migratoria federal tras la muerte de Pierre Damas Bel, un estudiante haitiano de 20 años.

Bel vivía cerca de Springfield y había perdido su Estatus de Protección Temporal (TPS). Posteriormente, autoridades migratorias le colocaron un monitor electrónico en el tobillo.

Según el Springfield News-Sun, el estudiante de Wright State University murió por suicidio después de sufrir burlas de compañeros relacionadas con el dispositivo de vigilancia.

El caso llevó a DeWine a plantear públicamente si las medidas de detención y deportación contra haitianos representan realmente lo que los estadounidenses quieren que se haga en su nombre.

Mike DeWine cuestiona la política migratoria contra haitianos

Like an estimated 350,000 Haitian immigrants, Pierre Damas Bel had recently lost temporary protected status, which is given to people fleeing nations experiencing disaster. He was recently run over and killed in what his family believes was a suicide. https://t.co/h01mJkh9Kc pic.twitter.com/JNhcUqTREG — The Washington Post (@washingtonpost) September 1, 2026

DeWine describió la muerte como una “horrible, horrible tragedia” y destacó que el joven tenía aspiraciones sobre lo que podía lograr y aportar en Estados Unidos.

El gobernador también reiteró su rechazo a una deportación masiva de haitianos y calificó como equivocada la decisión del gobierno de Donald Trump de retirarles las protecciones migratorias.

Para DeWine, eliminar el TPS de esta comunidad no solo tiene consecuencias humanas. También considera que la medida representa un error desde los puntos de vista económico y práctico.

“¿Queremos que esto se haga en nuestro nombre?”, cuestionó el gobernador al referirse a personas detenidas que ahora enfrentan la posibilidad de ser expulsadas del país.