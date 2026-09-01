«Tenía grandes sueños». Muere estudiante luego de perder su TPS y llevar un un monitor electrónico en el tobillo
Publicado el01/09/2026 a las 17:16
- DeWine cuestiona las deportaciones
- Estudiante haitiano tenía 20 años
- Familia denuncia trato migratorio
El gobernador republicano de Ohio, Mike DeWine, volvió a cuestionar la política migratoria federal tras la muerte de Pierre Damas Bel, un estudiante haitiano de 20 años.
Bel vivía cerca de Springfield y había perdido su Estatus de Protección Temporal (TPS). Posteriormente, autoridades migratorias le colocaron un monitor electrónico en el tobillo.
Según el Springfield News-Sun, el estudiante de Wright State University murió por suicidio después de sufrir burlas de compañeros relacionadas con el dispositivo de vigilancia.
El caso llevó a DeWine a plantear públicamente si las medidas de detención y deportación contra haitianos representan realmente lo que los estadounidenses quieren que se haga en su nombre.
Mike DeWine cuestiona la política migratoria contra haitianos
Like an estimated 350,000 Haitian immigrants, Pierre Damas Bel had recently lost temporary protected status, which is given to people fleeing nations experiencing disaster.
He was recently run over and killed in what his family believes was a suicide. https://t.co/h01mJkh9Kc pic.twitter.com/JNhcUqTREG
— The Washington Post (@washingtonpost) September 1, 2026
DeWine describió la muerte como una “horrible, horrible tragedia” y destacó que el joven tenía aspiraciones sobre lo que podía lograr y aportar en Estados Unidos.
El gobernador también reiteró su rechazo a una deportación masiva de haitianos y calificó como equivocada la decisión del gobierno de Donald Trump de retirarles las protecciones migratorias.
Para DeWine, eliminar el TPS de esta comunidad no solo tiene consecuencias humanas. También considera que la medida representa un error desde los puntos de vista económico y práctico.
“¿Queremos que esto se haga en nuestro nombre?”, cuestionó el gobernador al referirse a personas detenidas que ahora enfrentan la posibilidad de ser expulsadas del país.
Haitianos de Springfield enfrentan incertidumbre migratoria
Pierre Damas Bel was a physiology and neuroscience student at Wright State who had dreams of going to medical school. He was a bright student and cherished community member.
After the Supreme Court allowed Trump to rescind temporary protected status for Haitians, Pierre and… pic.twitter.com/Bw5C7GlJwO
— Rep. Pramila Jayapal (@RepJayapal) September 1, 2026
La situación ocurre después de que residentes haitianos de Springfield recibieran en agosto cartas que les pedían presentarse ante una oficina del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Cincinnati.
La pérdida del TPS ha incrementado la incertidumbre entre familias que habían construido sus vidas en Ohio y que ahora podrían enfrentar procedimientos migratorios dependiendo de sus circunstancias individuales.
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DeWine sostuvo que los estadounidenses deberían reflexionar sobre las consecuencias de una política de deportaciones a gran escala y aseguró que, a su juicio, la mayoría del país no respaldaría ese escenario.
El gobernador ha mantenido así una posición que lo distancia de la estrategia migratoria de la administración Trump, especialmente respecto de los haitianos establecidos en Springfield.
Familia de Pierre Damas Bel cuestiona trato migratorio
OHIO: Springfield Community mourn the death of 20yo Haitian student, who they believe took his own life after being fitted with ICE Ankle Monitor.
Pierre Damas Bel, a 20-year-old from Haiti and Wright State University freshman was killed on Interstate 70 Monday morning after he… pic.twitter.com/LyLfeU5kEj
— Oliya Scootercaster 🛴 (@ScooterCasterNY) September 2, 2026
La familia de Bel tenía previsto pronunciarse públicamente sobre su muerte este 1 de septiembre durante un evento en Springfield, mientras el caso genera nuevas preguntas sobre las medidas de control migratorio.
“El gobierno trató a mi hijo como a un animal”, afirmó el padre del estudiante en un comunicado escrito divulgado antes del encuentro familiar.
El caso también coloca bajo atención el uso de dispositivos electrónicos para supervisar a determinados inmigrantes mientras atraviesan procedimientos relacionados con su permanencia o posible deportación.
Más allá del debate político, las palabras de DeWine ponen el foco en una pregunta de alcance nacional: hasta dónde debe llegar la aplicación de las leyes migratorias cuando afecta a personas integradas en comunidades estadounidenses.
Fuentes: USA Today, The Washington Post.