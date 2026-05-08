ICE frena entrenamiento exprés

Muertes en protestas

Revisión de protocolos

El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) decidió suspender su programa de capacitación acelerada para nuevos agentes en medio de crecientes cuestionamientos.

La medida ocurre mientras la administración del presidente Donald Trump impulsa una estrategia de deportaciones masivas en todo el país.

El entrenamiento exprés buscaba incorporar rápidamente personal para reforzar los operativos contra inmigrantes sin estatus legal.

Sin embargo, reportes recientes señalan que la prisa por desplegar agentes habría tenido consecuencias graves.

Muertes en Minneapolis detonaron la decisión

De acuerdo con un informe citado por Politico, ICE dio marcha atrás tras incidentes ocurridos a inicios de año en Minneapolis.