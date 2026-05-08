ICE frena entrenamiento exprés tras tragedia: muertes en protestas obligan a replantear operativos migratorios
ICE frena entrenamiento exprés Muertes en protestas Revisión de protocolos El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) decidió suspender su programa de capacitación acelerada para nuevos agentes en medio de crecientes cuestionamientos. La medida ocurre mientras la administración del presidente Donald Trump impulsa una estrategia de deportaciones masivas en todo el país. El […]
Publicado el08/05/2026 a las 11:17
- ICE frena entrenamiento exprés
- Muertes en protestas
- Revisión de protocolos
El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) decidió suspender su programa de capacitación acelerada para nuevos agentes en medio de crecientes cuestionamientos.
La medida ocurre mientras la administración del presidente Donald Trump impulsa una estrategia de deportaciones masivas en todo el país.
El entrenamiento exprés buscaba incorporar rápidamente personal para reforzar los operativos contra inmigrantes sin estatus legal.
Sin embargo, reportes recientes señalan que la prisa por desplegar agentes habría tenido consecuencias graves.
Muertes en Minneapolis detonaron la decisión
De acuerdo con un informe citado por Politico, ICE dio marcha atrás tras incidentes ocurridos a inicios de año en Minneapolis.
Según funcionarios vinculados a la administración, la inexperiencia de nuevos agentes habría influido en un operativo que terminó con la muerte de dos ciudadanos estadounidenses.
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Las víctimas participaban en protestas contra redadas dirigidas a detener a extranjeros considerados peligrosos para la seguridad nacional.
El caso generó críticas públicas y abrió un debate sobre la preparación del personal recién reclutado.
Denuncias por uso de fuerza
El programa de formación básica para nuevos agentes se redujo a 72 días como parte del plan para acelerar su despliegue.
Con fondos aprobados en el paquete legislativo impulsado en 2025, la agencia logró contratar más personal para fortalecer la estrategia de detenciones.
No obstante, comenzaron a surgir denuncias por presunto uso excesivo de la fuerza en distintos operativos.
Ante la falta de respuesta inmediata del gobierno federal, varias manifestaciones escalaron y derivaron en enfrentamientos.
ICE rediseña su estrategia
Frente a este escenario, la agencia optó por pausar la capacitación exprés y revisar sus protocolos internos. La División de Operaciones de Cumplimiento y Remoción (ERO) se encuentra bajo evaluación para redefinir los estándares de entrenamiento.
Mientras se implementan cambios, ICE contempla enviar agentes veteranos para acompañar a los nuevos reclutas en campo. La intención es que el personal con experiencia supervise y enseñe cómo reaccionar ante situaciones adversas durante detenciones.
Aunque la campaña de deportaciones continúa a nivel nacional, la decisión de frenar el entrenamiento acelerado evidencia tensiones internas. El reto ahora será equilibrar la presión por cumplir metas migratorias con la necesidad de garantizar procedimientos seguros.
La revisión del programa también refleja el impacto político y social que han tenido los operativos en diversas ciudades. En un contexto de polarización sobre la política migratoria, la preparación de los agentes se convierte en un punto clave del debate, detalló ‘Heraldo USA‘.