ICE frena entrenamiento acelerado

Protestas golpean al DHS

Trump refuerza deportaciones El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) dio marcha atrás al programa de capacitación acelerada para nuevos agentes implementado durante el último año. La medida había sido impulsada para fortalecer la campaña de deportaciones masivas promovida por el presidente Donald Trump, según Efe. ICE frena programa de entrenamiento acelerado de agentes EXCLUSIVE: The Trump administration is abandoning the accelerated training program it used to quickly deploy thousands of new ICE agents. https://t.co/LVfyEUD15K — POLITICO (@politico) May 6, 2026

Según Politico, dos funcionarios de la Administración Trump confirmaron que la agencia detuvo el esquema de entrenamiento expedito para los reclutas recientes. Además, ICE planea enviar agentes veteranos al terreno para reforzar la instrucción de quienes ingresaron mediante el programa de vía rápida. Por qué importa: El cambio ocurre mientras el Departamento de Seguridad Interna (DHS) enfrenta cuestionamientos por el manejo de los operativos migratorios y denuncias de uso excesivo de fuerza. ICE revisa su esquema de formación Gobierno de EEUU desistió de entrenamiento acelerado para nuevos agentes del ICEhttps://t.co/Rf5fudbHIq — Circuito Éxitos (@CircuitoExitos) May 6, 2026

El DHS incrementó las contrataciones de agentes migratorios gracias a los recursos aprobados en el paquete legislativo promovido por Trump en 2025. Ese financiamiento permitió ampliar rápidamente el número de oficiales destinados a tareas de arresto y deportación. Sin embargo, el modelo de capacitación acelerada provocó críticas dentro y fuera del Congreso. El senador demócrata Richard Blumenthal y otros legisladores denunciaron que ICE redujo y apresuró el entrenamiento para cumplir las metas impuestas por la Casa Blanca.

TE PUEDE INTERESAR: ICE detiene a empleados de cruceros Disney al bajar en San Diego De acuerdo con Politico, la capacitación básica habría sido reducida a 72 días. Eso representó un cambio frente al entrenamiento que recibían los reclutas antes del verano pasado. Una de las fuentes consultadas indicó que el nuevo plan todavía se encuentra en desarrollo. También explicó que ICE trabaja en una revisión integral de los protocolos de capacitación de la división de Operaciones de Cumplimiento y Remoción (ERO).

Esa división es la encargada de arrestar, detener y deportar inmigrantes no autorizados. Protestas aumentaron presión sobre el DHS El DHS ha permanecido bajo escrutinio debido a las denuncias relacionadas con los operativos migratorios. Las críticas crecieron tras varios tiroteos vinculados a acciones de agentes migratorios. La situación escaló después de la muerte de dos estadounidenses a manos de agentes de ICE en Mineápolis el pasado enero. Esos hechos detonaron una serie de protestas contra los operativos migratorios.

Las manifestaciones aumentaron la presión pública y política sobre el Departamento de Seguridad Interna. Las protestas también derivaron en la destitución de la entonces secretaria del DHS, Kristi Noem. El nuevo ajuste en la capacitación surge en medio de ese ambiente de tensión alrededor de las operaciones migratorias federales. ICE enviará agentes veteranos para reforzar entrenamiento Como parte de los cambios, ICE planea desplegar agentes experimentados para acompañar y capacitar directamente a los reclutas incorporados bajo el sistema acelerado. La estrategia busca fortalecer la preparación de los nuevos agentes en el terreno.