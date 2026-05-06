ICE detuvo tripulantes migrantes

Pasajeros denunciaron operativo federal

Activistas exigen transparencia inmediata El final de un crucero de Disney en San Diego terminó con preocupación para varios pasajeros. Agentes federales detuvieron a miembros de la tripulación al desembarcar. Por qué importa: Los arrestos reportados en la terminal de cruceros de la calle B provocaron críticas de organizaciones migrantes y cuestionamientos sobre el trato a trabajadores extranjeros. Dharmi Mehta viajaba con su familia en el crucero Magic de Disney durante un recorrido de cinco días, según Telemundo. El barco hizo escalas en la isla Catalina y Ensenada antes de regresar a San Diego. ICE detiene tripulación de cruceros en San Diego ICE was waiting at the port in San Diego when a Disney cruise ship docked and immediately arrested a handful of the staff who are illegals pic.twitter.com/8JAA2DZbpu

— Libs of TikTok (@libsoftiktok) May 6, 2026 Sin embargo, al bajar del crucero, Mehta aseguró que vio agentes del ICE escoltando a miembros de la tripulación con grilletes. El primer momento ocurrió mientras esperaba pasar por aduanas. Más tarde, cuando abandonaba el estacionamiento cercano a la terminal, observó a varios tripulantes siendo trasladados a una furgoneta blanca rodeada de agentes federales.

“Fue realmente inquietante”, declaró Mehta durante una conferencia de prensa realizada en el muelle casi dos semanas después. Según relató, uno de los detenidos era el jefe de camareros que atendió a su familia durante el viaje. Mehta dijo que conocía parte de la historia familiar del trabajador. Aseguró que el hombre tenía dos hijas y esperaba verlas a finales de este mes. La pasajera también señaló que los detenidos seguían usando sus uniformes de Disney.

Además, indicó que no llevaban pertenencias personales consigo al momento de ser detenidos. “Así que esa era mi mayor preocupación: ¿cómo va a contactar con su familia?”, expresó. También cuestionó si las familias de los detenidos sabían que no regresarían al barco. Activistas denuncian una tendencia creciente Agentes de inmigración arrestaron a diez empleados del crucero Disney Magic y a cuatro más de Holland America durante desembarques en el puerto de San Diego.https://t.co/mx2IhRIcFE — N+ UNIVISION (@nmasunivision) May 6, 2026

Durante la conferencia de prensa, Mehta estuvo acompañada por representantes de organizaciones defensoras de derechos migrantes. Los grupos afirmaron que otro incidente similar ocurrió el 25 de abril. Según denunciaron, cuatro marineros que trabajaban en el MV Zandaam de Holland America también fueron detenidos por agentes del ICE. Benjamín Prado, integrante de Unión del Barrio, aseguró que las detenciones no son casos aislados.

“No se trata de un incidente aislado”, declaró Prado. El activista afirmó que este tipo de operativos se está convirtiendo en una tendencia creciente en distintas partes del país. Prado calificó las acciones federales como “secuestros”. También sostuvo que los detenidos enfrentan falta de debido proceso y dificultades para acceder a servicios consulares. “Es nuestra responsabilidad como sociedad, como trabajadores, denunciar enérgicamente estas acciones”, agregó.

Los grupos presentes exigieron mayor transparencia por parte de las agencias federales. Además, pidieron que las compañías de cruceros hagan más para proteger a sus empleados. Puerto de San Diego se deslinda de los operativos Trabajadores de un crucero de Disney fueron detenidos por agentes federales de inmigración, luego de atracar en el puerto de San Diego. Guillermo Méndez con los detalles. https://t.co/U1nbMfmN8r — Telemundo San Diego (@Telemundo20) May 6, 2026

NBC San Diego intentó obtener comentarios de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. Sin embargo, no recibió respuesta sobre las denuncias realizadas durante la conferencia. Tampoco hubo comentarios públicos de las compañías de cruceros mencionadas. Por su parte, el Puerto de San Diego emitió un comunicado sobre los incidentes reportados. La institución aseguró que la Policía Portuaria no participó en las acciones de control migratorio realizadas el 23 y el 25 de abril.