El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presentó un evento sin precedentes de la UFC que se llevará a cabo junto a la Casa Blanca como parte de las celebraciones nacionales.

La velada está programada para el 14 de junio y formará parte del aniversario 250 de Estados Unidos, además de coincidir con el cumpleaños 80 del mandatario.

El escenario se construirá en la Elipse, el parque ubicado frente a la Casa Blanca.

Pelea estelar confirmada

El combate principal enfrentará al invicto Ilia Topuria contra Justin Gaethje por el cinturón de peso ligero.

También estarán en la cartelera peleadores como: