Trump lleva la UFC a la Casa Blanca y desata polémica
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presentó un evento sin precedentes de la UFC que se llevará a cabo junto a la Casa Blanca como parte de las celebraciones nacionales. La velada está programada para el 14 de junio y formará parte del aniversario 250 de Estados Unidos, además de coincidir con el cumpleaños […]
Publicado el06/05/2026 a las 12:51
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presentó un evento sin precedentes de la UFC que se llevará a cabo junto a la Casa Blanca como parte de las celebraciones nacionales.
La velada está programada para el 14 de junio y formará parte del aniversario 250 de Estados Unidos, además de coincidir con el cumpleaños 80 del mandatario.
El escenario se construirá en la Elipse, el parque ubicado frente a la Casa Blanca.
Pelea estelar confirmada
El combate principal enfrentará al invicto Ilia Topuria contra Justin Gaethje por el cinturón de peso ligero.
También estarán en la cartelera peleadores como:
- Alex Pereira
- Cyril Gane
Presentación en la Oficina Oval
Trump presentó el evento en la Casa Blanca junto a los peleadores y al presidente de la UFC, Dana White.
El mandatario destacó la magnitud del espectáculo, mientras que Topuria calificó la experiencia como “algo increíble”.
Antes de su carrera política, Trump promovió eventos de boxeo y mantuvo una estrecha relación con la WWE.
Incluso fue incluido en su Salón de la Fama en 2013.
Críticas y expectativa
El evento ha generado polémica por su carácter inusual, pero también una gran expectativa al ser considerado uno de los espectáculos deportivos más grandes en la historia reciente del país.
Te puede interesar: En la Raya”: el podcast deportivo de MundoNow que llega sin filtros