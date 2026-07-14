Sinner entra en la élite histórica tras conquistar Wimbledon
Publicado el14/07/2026 a las 04:32
Jannik Sinner no solo se coronó nuevamente en Wimbledon 2026, sino que aprovechó su triunfo para consolidar su dominio absoluto en el tenis mundial y meterse en un grupo reservado para leyendas.
El italiano no solo gana títulos: está construyendo un legado que lo acerca a los nombres más grandes de la historia del tenis.
Un título que confirma su dominio
El triunfo en Wimbledon no fue un hecho aislado.
Sinner levantó su segundo trofeo en el All England Club y reafirmó su condición como el mejor jugador del circuito en la actualidad.
Su rendimiento ha sido consistente durante toda la temporada, lo que le ha permitido mantenerse firme en la cima del ranking ATP con una ventaja considerable.
Con 13.450 puntos, el italiano lidera cómodamente sobre Alexander Zverev, su perseguidor más cercano.
80 semanas como número uno: un logro de élite
Más allá del título, el verdadero hito está en el ranking.
Sinner alcanzó las 80 semanas como número uno del mundo, una cifra que lo coloca automáticamente en el top 10 histórico en este apartado.
Con esto, iguala al australiano Lleyton Hewitt y entra en un listado dominado por figuras legendarias.
Este tipo de registros no se construyen en meses, sino con años de regularidad al más alto nivel.
La historia aún tiene nombres gigantes
Aunque el logro es importante, el camino hacia la cima histórica sigue siendo largo.
Novak Djokovic lidera con 428 semanas como número uno, seguido por Roger Federer (310), Pete Sampras (286), Ivan Lendl (270) y Rafael Nadal (209).
Estos números muestran la magnitud del desafío que tiene Sinner si quiere escalar aún más posiciones.
Sin embargo, su progresión indica que podría mantenerse en la pelea durante varios años.
Los próximos objetivos ya están definidos
El italiano no parece conformarse.
En el horizonte inmediato aparecen nombres como Andre Agassi (101 semanas) y Bjorn Borg (109), marcas que podría superar si mantiene su nivel actual hasta el cierre de temporada.
Además, su dominio coincide con una transición generacional en el tenis, donde figuras jóvenes comienzan a desplazar a los históricos.
Sinner, en ese contexto, no solo lidera: marca el ritmo.
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