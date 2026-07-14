Sinner entra en la élite histórica tras conquistar Wimbledon

Jannik Sinner no solo se coronó nuevamente en Wimbledon 2026, sino que aprovechó su triunfo para consolidar su dominio absoluto en el tenis mundial y meterse en un grupo reservado para leyendas.

El italiano no solo gana títulos: está construyendo un legado que lo acerca a los nombres más grandes de la historia del tenis.

Un título que confirma su dominio

El triunfo en Wimbledon no fue un hecho aislado.

Sinner levantó su segundo trofeo en el All England Club y reafirmó su condición como el mejor jugador del circuito en la actualidad.

Su rendimiento ha sido consistente durante toda la temporada, lo que le ha permitido mantenerse firme en la cima del ranking ATP con una ventaja considerable.

Con 13.450 puntos, el italiano lidera cómodamente sobre Alexander Zverev, su perseguidor más cercano.

80 semanas como número uno: un logro de élite