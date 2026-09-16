De la Patagonia a los Grand Slams: el argentino que dejó de jugar al tenis y terminó entrenando a las figuras

runo Stretti dejó de jugar tenis a los 18 años y terminó entrenando a figuras argentinas hasta llegar a Roland Garros y el US Open.

Llegar a la élite del tenis no depende únicamente del talento, la preparación física o la fortaleza mental. El factor económico también puede determinar hasta dónde puede avanzar la carrera de un jugador. Bruno Stretti conoce perfectamente esa realidad. El argentino, actualmente de 33 años, comenzó a jugar cuando tenía apenas 10 en Trelew, provincia de Chubut, en la Patagonia argentina. Después de completar buena parte de su proceso formativo como tenista, las dificultades económicas y lo que él mismo define como «inmadurez deportiva» terminaron cambiando el rumbo de su carrera. Dejó de perseguir el sueño como jugador y decidió convertirse en entrenador. Años después, aquella decisión lo llevaría a escenarios que alguna vez imaginó pisar con una raqueta en la mano: Roland Garros en 2024 y el US Open en 2025. El difícil comienzo en la Patagonia Hace dos décadas resultaba prácticamente impensable organizar en el sur de Argentina un torneo que entregara puntos para el ranking ATP. Sin embargo, existían competencias nacionales en las que los jugadores de la región aprovechaban las condiciones de las canchas rápidas. “A Trelew iban jugadores del resto del país a buscar puntos fáciles y le hemos ganado a jugadores muy buenos gracias a las canchas rápidas. A Guido Pella, Facu Bagnis, Fede Delbonis los he visto jugando ahí”, recordó Stretti en entrevista con El Gráfico. La situación ha cambiado considerablemente.

Actualmente, Trelew recibe torneos profesionales M25 y W15 sobre cancha dura, algo poco habitual en un país históricamente identificado con el polvo de ladrillo. El Trelew Tennis Club también ha experimentado un importante crecimiento y cuenta con 12 canchas. “La llegada de los torneos al sur es fundamental, es algo por lo que hemos estado peleando muchos años. La región, a nivel territorial, es muy grande, pero a nivel población no tanto. Para competir en otra provincia a veces tenés que viajar muchísimas horas en micro”, explicó. Buenos Aires cambió su carrera Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Bruno Stretti (@brunostretti_15) Las enormes distancias terminaron llevando a Stretti hasta Buenos Aires. Siguiendo la recomendación de sus entrenadores, comenzó a prepararse en una academia y compartió entrenamientos con jóvenes que posteriormente desarrollarían carreras profesionales. “Entrené con chicos que han hecho carrera en el tenis, como Paula Ormaechea o David Souto. Viajaba en tren a los torneos TopServe. Capital tiene muy buenos formadores, en todos los niveles. Hay muchísimos trabajando en el circuito. Allí se encuentra mejor calidad de entrenamiento y es más fácil viajar”, recordó. Stretti considera que Argentina continúa siendo una importante cantera de entrenadores.

“En Argentina hay buenísimos entrenadores; de mi generación, Facundo Lugones, Kevin Konfederak, Nicolás Pastor… de cagarnos a pelotazos de chicos salió algo bueno”. A los 18 años tomó la decisión que cambió su vida Stretti tenía 18 años cuando decidió abandonar su carrera como jugador para comenzar a construir su futuro como entrenador. “Fue un poco la inmadurez deportiva lo que me llevó a eso. Rápidamente me di cuenta que tenía más pasta para entrenar que para jugar”, reconoció. El argentino se encontraba en Europa cuando comenzó a comprender que alcanzar la élite como jugador sería extremadamente complicado. “Estaba en Europa y a todos les iba bien y yo no tenía la confianza suficiente para decir ‘voy a llegar’. Por eso volví a Buenos Aires y empecé a estudiar. Me pesó un poco la realidad”. La decisión terminó abriéndole otras puertas. Entrenó a figuras del tenis argentino Stretti se convirtió en uno de los entrenadores de Paula Ormaechea, ex número uno de Argentina y la singlista argentina con más victorias en la historia de la Billie Jean King Cup, anteriormente conocida como Fed Cup. También trabajó con Tomás Etcheverry y Francisco Cerúndolo.

Su experiencia le permitió identificar algunas diferencias entre trabajar en el circuito femenino y hacerlo en el masculino. “Las mujeres necesitan más que nada de la autoconfianza. En los hombres hay algunos patrones que se aprovechan más, que tienen que ver con la estadística, en ese sentido es más predecible. A ese nivel es clave la confianza, tenés que rodear la inconsciencia”. La disciplina más allá de la cancha Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Bruno Stretti (@brunostretti_15) Para Stretti, el talento por sí solo tampoco garantiza una carrera profesional. La alimentación, el descanso y la preparación fuera de la cancha se han convertido en factores determinantes. “Busco que los tenistas tengan disciplina. El deporte avanzó en la ciencia del entrenamiento, la alimentación, las horas de sueño, la cantidad de horas de trabajo en cada área… Etcheverry y Ormaechea son profesionales las 24 horas del día. Nunca han negociado esa parte”. “El tenis argentino es una trinchera” Desde Miami, Stretti también reflexionó sobre una característica que, a su juicio, distingue a los jugadores argentinos.

“El tenis argentino es una trinchera. A nadie le gusta jugar contra un argentino porque estamos bastante acostumbrados a ponerle huevos”. Para el entrenador, crecer con menos recursos puede incluso terminar influyendo en la mentalidad de los jugadores. “En Estados Unidos, la calidad de vida provoca que los chicos pierdan cosas de vista. Me acuerdo cuando me compraban una raqueta había que tener en cuenta muchos factores. Acá la cambian todo el tiempo. Eso va formando el carácter de un jugador”. De Trelew a Roland Garros Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Bruno Stretti (@brunostretti_15) En 2024 llegó finalmente su primera experiencia en un Grand Slam: Roland Garros. Aunque estar rodeado de las principales estrellas del tenis mundial puede resultar impactante inicialmente, Stretti asegura que la sensación desaparece rápidamente cuando comienza el trabajo. “Cuando te ponés a entrenar, es un torneo más. Ves en la confitería a todos los jugadores y cuando llueve están todos abajo del techo como en cualquier torneo de menor valía. La admiración dura un ratito”. Pero hubo un encuentro especialmente significativo.