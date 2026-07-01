Sabalenka sufre, resiste y extiende su racha en Wimbledon
Publicado el01/07/2026 a las 11:49
Aryna Sabalenka tuvo que trabajar más de lo esperado para avanzar en Wimbledon 2026.
La número uno del mundo venció en sets corridos, pero con sufrimiento, a McCartney Kessler y sigue firme en el torneo.
La bielorrusa no solo avanzó de ronda, también consolidó una racha histórica en tiebreaks que refuerza su candidatura al título.
Un partido más complicado de lo previsto
El inicio fue engañoso.
Sabalenka dominó el primer set con claridad, imponiendo su potencia y resolviendo rápidamente por 6-1 ante una rival que parecía superada.
Pero el guion cambió.
Kessler reaccionó y puso en aprietos a la favorita
La estadounidense elevó su nivel.
En el segundo set, Kessler se mostró más agresiva y llegó a colocarse 5-2 arriba, dejando contra las cuerdas a la principal candidata del cuadro.
El partido se tensó al máximo.
Sabalenka demuestra carácter en el momento límite
Ahí apareció la número uno.
Sabalenka salvó cuatro puntos de set y logró llevar el parcial al tiebreak, mostrando temple y capacidad para resistir bajo presión.
El giro fue total.
Un tiebreak histórico para seguir haciendo récord
La definición fue dramática.
Sabalenka se impuso 7-6 (9) y extendió su impresionante racha a 21 tiebreaks consecutivos ganados en Grand Slams, un récord en la Era Abierta.
La historia sigue creciendo.
Una candidata que se consolida
El triunfo deja señales claras.
Más allá del sufrimiento, Sabalenka reafirma su condición de favorita en un torneo donde ha sido semifinalista en múltiples ocasiones recientes.
La confianza está intacta.
Lo que viene en Wimbledon
El desafío continúa.
En la siguiente ronda enfrentará a Jelena Ostapenko, en un duelo exigente que pondrá a prueba su gran momento y su capacidad de adaptación.
El camino se endurece.
TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: El Tri firma una actuación brillante y elimina a Ecuador