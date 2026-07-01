Sabalenka sufre, resiste y extiende su racha en Wimbledon

Aryna Sabalenka tuvo que trabajar más de lo esperado para avanzar en Wimbledon 2026.

La número uno del mundo venció en sets corridos, pero con sufrimiento, a McCartney Kessler y sigue firme en el torneo.

La bielorrusa no solo avanzó de ronda, también consolidó una racha histórica en tiebreaks que refuerza su candidatura al título.

Un partido más complicado de lo previsto

El inicio fue engañoso.

Sabalenka dominó el primer set con claridad, imponiendo su potencia y resolviendo rápidamente por 6-1 ante una rival que parecía superada.

Pero el guion cambió.

Kessler reaccionó y puso en aprietos a la favorita