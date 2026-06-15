Topuria pierde el invicto tras caer ante Gaethje

Ilia Topuria sufrió una dura derrota en la madrugada del lunes al caer ante Justin Gaethje en el combate estelar de la UFC celebrado en la Casa Blanca, en un evento organizado por el cumpleaños 80 del presidente Donald Trump.

La derrota marca un punto de quiebre en la carrera del peleador español, que pierde su invicto y el título en una de las peleas más mediáticas del año.

Topuria no logra sostener su dominio

Topuria llegaba como campeón del peso ligero y con una racha invicta que lo posicionaba como una de las grandes figuras del momento en la UFC.

Sin embargo, el combate tomó un rumbo complicado frente a un rival experimentado como Gaethje, quien logró imponerse en la pelea principal de la noche.

El español terminó el enfrentamiento con visibles daños en el rostro, incluyendo sangrado, reflejo del desgaste físico que implicó el combate.

Gaethje aprovecha su oportunidad en un escenario histórico

El estadounidense Justin Gaethje se llevó la victoria en un evento que tuvo un contexto único: la Casa Blanca como escenario y una celebración oficial como telón de fondo.