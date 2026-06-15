Topuria pierde el invicto tras caer ante Gaethje
Publicado el14/06/2026 a las 20:16
Ilia Topuria sufrió una dura derrota en la madrugada del lunes al caer ante Justin Gaethje en el combate estelar de la UFC celebrado en la Casa Blanca, en un evento organizado por el cumpleaños 80 del presidente Donald Trump.
La derrota marca un punto de quiebre en la carrera del peleador español, que pierde su invicto y el título en una de las peleas más mediáticas del año.
Topuria no logra sostener su dominio
Topuria llegaba como campeón del peso ligero y con una racha invicta que lo posicionaba como una de las grandes figuras del momento en la UFC.
Sin embargo, el combate tomó un rumbo complicado frente a un rival experimentado como Gaethje, quien logró imponerse en la pelea principal de la noche.
El español terminó el enfrentamiento con visibles daños en el rostro, incluyendo sangrado, reflejo del desgaste físico que implicó el combate.
Gaethje aprovecha su oportunidad en un escenario histórico
El estadounidense Justin Gaethje se llevó la victoria en un evento que tuvo un contexto único: la Casa Blanca como escenario y una celebración oficial como telón de fondo.
El triunfo le permitió quedarse con el cinturón, mientras que Topuria no pudo revalidar su condición de campeón.
El combate fue el plato fuerte de una cartelera cargada de simbolismo y atención mediática, al tratarse de una velada organizada en uno de los lugares más emblemáticos de Estados Unidos.
Se rompe el invicto y cambia el panorama
Con esta derrota, Topuria pierde por primera vez en su carrera profesional, lo que representa un cambio significativo en su trayectoria.
El resultado no solo implica la pérdida del título, sino también un nuevo escenario competitivo para el peleador, que deberá replantear su camino dentro de la categoría.
Topuria deberá definir sus próximos pasos tras este revés, mientras Gaethje se posiciona como la nueva referencia en el peso ligero de la UFC.
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