Isaac del Toro gana en el Tour de Francia y hace historia para México
Publicado el05/07/2026 a las 08:04
El ciclismo mexicano vivió un día histórico gracias a Isaac del Toro. El corredor del UAE Team Emirates-XRG conquistó una etapa del Tour de Francia y se convirtió en apenas el segundo mexicano en lograr esta hazaña, 36 años después de Raúl Alcalá.
A sus 22 años, el bajacaliforniano confesó que todavía le costaba asimilar lo que acababa de conseguir y aseguró que el triunfo pertenece a todas las personas que lo acompañaron durante su carrera.
«No puedo creer lo que logré»
Con evidente emoción tras cruzar la meta, Del Toro aseguró que la victoria representa el momento más importante de su trayectoria profesional.
«De verdad significa todo. Soy un tipo muy privilegiado. No te imaginas cuánto trabajamos como equipo para estar aquí. Este triunfo es de mi familia, de mis amigos de la infancia y de todos los que han estado conmigo. No puedo creer lo que acabo de lograr. Es una locura», declaró.
El mexicano también expresó el orgullo que siente por representar a su país en la máxima competencia del ciclismo mundial.
Una estrategia perfecta
Del Toro explicó que la victoria fue el resultado de una estrategia diseñada por todo el UAE Team Emirates-XRG.
Aunque perdió algunas posiciones antes del ascenso definitivo, nunca dejó de confiar en el plan de carrera.
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«Íbamos muy rápido. Sabíamos que esto podía pasar. Perdí algunas posiciones, pero después logré alcanzar a Skjelmose. Hicimos un plan para hoy y lo cumplimos. Después solo me concentré en mantener el ritmo hasta la meta», explicó.
El apoyo del equipo fue clave
El joven ciclista también destacó el trabajo de sus compañeros, especialmente el de Brandon McNulty, quien fue fundamental durante la etapa.
«Significa mucho tener ese apoyo. Estoy muy feliz de contar con Brandon. Estas oportunidades casi nunca se presentan y estoy orgulloso de tener el nivel para competir en este tipo de situaciones», afirmó.
Un nuevo capítulo para México
Con este triunfo, Isaac del Toro inscribe su nombre entre las grandes figuras del deporte mexicano y rompe una espera de 36 años desde la histórica victoria de Raúl Alcalá en el Tour de Francia.
Más allá del resultado, Del Toro dejó claro que su éxito es fruto del esfuerzo colectivo y del respaldo de quienes lo acompañaron desde sus primeros kilómetros sobre la bicicleta, consolidándose como una de las grandes promesas del ciclismo mundial.
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