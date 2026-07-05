Isaac del Toro gana en el Tour de Francia y hace historia para México

El ciclismo mexicano vivió un día histórico gracias a Isaac del Toro. El corredor del UAE Team Emirates-XRG conquistó una etapa del Tour de Francia y se convirtió en apenas el segundo mexicano en lograr esta hazaña, 36 años después de Raúl Alcalá.

A sus 22 años, el bajacaliforniano confesó que todavía le costaba asimilar lo que acababa de conseguir y aseguró que el triunfo pertenece a todas las personas que lo acompañaron durante su carrera.

«No puedo creer lo que logré»

Con evidente emoción tras cruzar la meta, Del Toro aseguró que la victoria representa el momento más importante de su trayectoria profesional.

«De verdad significa todo. Soy un tipo muy privilegiado. No te imaginas cuánto trabajamos como equipo para estar aquí. Este triunfo es de mi familia, de mis amigos de la infancia y de todos los que han estado conmigo. No puedo creer lo que acabo de lograr. Es una locura», declaró.

El mexicano también expresó el orgullo que siente por representar a su país en la máxima competencia del ciclismo mundial.

Una estrategia perfecta

Del Toro explicó que la victoria fue el resultado de una estrategia diseñada por todo el UAE Team Emirates-XRG.

Aunque perdió algunas posiciones antes del ascenso definitivo, nunca dejó de confiar en el plan de carrera.