McGregor pierde ante Holloway tras grave lesión

El regreso de Conor McGregor a la UFC terminó de forma abrupta tras caer por nocaut técnico ante Max Holloway en apenas 69 segundos.

El resultado pone en duda el futuro del irlandés en la élite y deja a Holloway como protagonista tras una pelea que prometía ser histórica.

Un regreso que terminó demasiado rápido

La expectativa era máxima.

McGregor volvía al octágono tras más de cinco años de inactividad, pero el combate se definió en el primer asalto.

Duró poco más de un minuto.

Una lesión que cambió todo