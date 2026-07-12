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McGregor pierde ante Holloway tras grave lesión
Conor McGregor cayó ante Max Holloway por nocaut técnico tras lesionarse en su regreso a la UFC 329. Aquí los detalles.
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McGregor pierde ante Holloway tras grave lesión

Publicado el12/07/2026 a las 09:09

El regreso de Conor McGregor a la UFC terminó de forma abrupta tras caer por nocaut técnico ante Max Holloway en apenas 69 segundos.

El resultado pone en duda el futuro del irlandés en la élite y deja a Holloway como protagonista tras una pelea que prometía ser histórica.

Un regreso que terminó demasiado rápido

FOTO: CHAT GPT. McGregor pierde ante Holloway tras grave lesión

La expectativa era máxima.

McGregor volvía al octágono tras más de cinco años de inactividad, pero el combate se definió en el primer asalto.

Duró poco más de un minuto.

Una lesión que cambió todo

 

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El giro fue inmediato.

El irlandés se lesionó la pierna derecha al inicio del combate tras intentar una patada, cayendo de forma aparatosa.

No pudo continuar.

Holloway aprovechó el momento

 

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La reacción fue automática.

Max Holloway conectó golpes sobre la lona mientras McGregor intentaba reincorporarse, obligando al árbitro a detener la pelea.

El triunfo fue técnico.

Un final decepcionante

FOTO: CHAT GPT. McGregor pierde ante Holloway tras grave lesión

El combate no cumplió expectativas.

La pelea era una revancha esperada durante más de una década, pero nunca alcanzó el nivel competitivo esperado.

El cierre dejó dudas.

McGregor se retira sin declaraciones

 

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La escena fue fría.

El irlandés abandonó el octágono sin ofrecer declaraciones, visiblemente afectado por la lesión.

El silencio marcó su salida.

Dudas sobre su estado físico

El panorama es incierto.

Desde la UFC se sospecha una posible lesión de ligamento cruzado anterior, aunque no hay confirmación oficial.

La recuperación podría ser larga.

Una carrera marcada por altibajos

El contexto pesa.

Tras años lejos de la competición y problemas físicos, McGregor no ha logrado recuperar su nivel competitivo en sus últimos combates.

El declive es evidente.

Holloway reafirma su vigencia

El ganador se fortalece.

El peleador hawaiano suma una victoria importante y mantiene su estatus como uno de los nombres más sólidos de la UFC.

El futuro le sonríe.

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