El Tri firma una actuación brillante y elimina a Ecuador
Publicado el30/06/2026 a las 19:14
La Selección Mexicana firmó una de sus actuaciones más convincentes de los últimos años al derrotar 2-0 a Ecuador en un Estadio Azteca repleto y clasificarse a los octavos de final del Mundial 2026.
El equipo dirigido por Javier Aguirre mostró personalidad, intensidad y eficacia para superar a un rival complicado y mantener vivo el sueño mundialista ante más de 80 mil aficionados.
Un primer tiempo de alto nivel
México dominó desde el inicio con un inspirado Gilberto Mora, de apenas 17 años, quien manejó el ritmo del partido junto a Roberto Alvarado, mientras Julián Quiñones y Raúl Jiménez castigaban en ataque.
La superioridad quedó reflejada al minuto 22, cuando el ‘Piojo’ Alvarado filtró un pase para Julián Quiñones, quien arrancó desde media cancha y sacó un potente disparo que venció a Hernán Galíndez para abrir el marcador.
El segundo llegó al minuto 31. Tras una jugada de insistencia dentro del área, Quiñones devolvió una pared a Raúl Jiménez, quien definió con calidad para colocar el 2-0 y desatar la euforia en el Estadio Azteca.
El Tala Rangel sostuvo la ventaja
En el complemento, Ecuador adelantó líneas y buscó reaccionar, obligando a México a replegarse durante varios minutos.
Ahí apareció Raúl «Tala» Rangel con dos intervenciones decisivas que evitaron el descuento y mantuvieron intacta la ventaja del conjunto mexicano.
Aunque el dominio territorial fue para los sudamericanos, el Tri también estuvo cerca del tercero con remates de cabeza de César Montes y Johan Vásquez.
Ecuador terminó con diez
La desesperación se apoderó del conjunto ecuatoriano en la recta final.
Piero Hincapié fue expulsado tras insultar a Santiago Giménez, dejando a Ecuador con un jugador menos y acabando con cualquier intento de remontada.
México administró la ventaja hasta el silbatazo final para sellar una clasificación que devuelve la ilusión a toda la afición.
El Tri ya espera rival
Con este triunfo, México avanzó a los octavos de final del Mundial 2026 y enfrentará el próximo 5 de julio en el Estadio Azteca al ganador del duelo entre Inglaterra y República Democrática del Congo.
El conjunto de Javier Aguirre no solo rompió una larga sequía en partidos de eliminación directa, sino que dejó claro que está listo para competir por algo más que un simple boleto a la siguiente ronda.
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