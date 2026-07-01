El Tri firma una actuación brillante y elimina a Ecuador

La Selección Mexicana firmó una de sus actuaciones más convincentes de los últimos años al derrotar 2-0 a Ecuador en un Estadio Azteca repleto y clasificarse a los octavos de final del Mundial 2026.

El equipo dirigido por Javier Aguirre mostró personalidad, intensidad y eficacia para superar a un rival complicado y mantener vivo el sueño mundialista ante más de 80 mil aficionados.

Un primer tiempo de alto nivel

México dominó desde el inicio con un inspirado Gilberto Mora, de apenas 17 años, quien manejó el ritmo del partido junto a Roberto Alvarado, mientras Julián Quiñones y Raúl Jiménez castigaban en ataque.

La superioridad quedó reflejada al minuto 22, cuando el ‘Piojo’ Alvarado filtró un pase para Julián Quiñones, quien arrancó desde media cancha y sacó un potente disparo que venció a Hernán Galíndez para abrir el marcador.

El segundo llegó al minuto 31. Tras una jugada de insistencia dentro del área, Quiñones devolvió una pared a Raúl Jiménez, quien definió con calidad para colocar el 2-0 y desatar la euforia en el Estadio Azteca.

El Tala Rangel sostuvo la ventaja

En el complemento, Ecuador adelantó líneas y buscó reaccionar, obligando a México a replegarse durante varios minutos.