Francia aplasta a Suecia y avanza con paso perfecto
Publicado el30/06/2026 a las 14:29
Francia confirmó su candidatura al título del Mundial 2026 tras derrotar con autoridad 3-0 a Suecia en el MetLife Stadium y sellar su clasificación a los octavos de final.
Con otra brillante actuación de Kylian Mbappé y el talento de Michael Olise, el conjunto dirigido por Didier Deschamps sumó su cuarta victoria consecutiva y ahora enfrentará a Paraguay por un lugar entre los ocho mejores del torneo.
Mbappé abrió el camino
Francia encontró la ventaja justo antes del descanso gracias a Mbappé.
El delantero del Real Madrid culminó una gran combinación entre Ousmane Dembélé y Michael Olise para marcar el 1-0 al minuto 45 y comenzar a inclinar el partido a favor de los Bleus.
Barcola amplió la ventaja
En el inicio del segundo tiempo, Bradley Barcola aumentó la diferencia al minuto 53 tras aprovechar el dominio francés.
La anotación dio tranquilidad a un equipo que controló el balón y apenas permitió oportunidades al conjunto sueco.
Mbappé sigue haciendo historia
El capitán francés volvió a aparecer al minuto 74 para firmar su doblete y sentenciar el 3-0 definitivo.
Con esas dos anotaciones, Mbappé alcanzó los seis goles en el Mundial 2026 e igualó a Lionel Messi como máximo goleador del torneo.
Además, llegó a 17 tantos en Copas del Mundo, superando el registro de Miroslav Klose y quedando a solo dos goles de Messi en la tabla histórica de anotadores mundialistas.
Emotivo homenaje a Deschamps
Tras el primer gol, todo el plantel francés corrió hacia el banquillo para abrazar a Didier Deschamps en un emotivo gesto de apoyo.
El técnico atraviesa un difícil momento personal tras el reciente fallecimiento de su madre, por lo que la celebración tuvo un significado especial para toda la selección.
Paraguay, el próximo reto
Con el boleto asegurado, Francia se medirá a Paraguay este sábado en Filadelfia, en busca de un lugar en los cuartos de final del Mundial 2026.
Impulsada por el gran momento de Mbappé y una de las plantillas más completas del torneo, Francia mantiene intacto su objetivo de conquistar una nueva Copa del Mundo.
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