Francia aplasta a Suecia y avanza con paso perfecto

Francia confirmó su candidatura al título del Mundial 2026 tras derrotar con autoridad 3-0 a Suecia en el MetLife Stadium y sellar su clasificación a los octavos de final.

Con otra brillante actuación de Kylian Mbappé y el talento de Michael Olise, el conjunto dirigido por Didier Deschamps sumó su cuarta victoria consecutiva y ahora enfrentará a Paraguay por un lugar entre los ocho mejores del torneo.

Mbappé abrió el camino

Francia encontró la ventaja justo antes del descanso gracias a Mbappé.

El delantero del Real Madrid culminó una gran combinación entre Ousmane Dembélé y Michael Olise para marcar el 1-0 al minuto 45 y comenzar a inclinar el partido a favor de los Bleus.

Barcola amplió la ventaja

En el inicio del segundo tiempo, Bradley Barcola aumentó la diferencia al minuto 53 tras aprovechar el dominio francés.

La anotación dio tranquilidad a un equipo que controló el balón y apenas permitió oportunidades al conjunto sueco.