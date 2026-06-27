Cabo Verde, la gran sorpresa del Mundial 2026
Publicado el27/06/2026 a las 10:44
Cabo Verde ya no es una curiosidad del torneo, es una realidad.
En su primera participación en un Mundial, la selección africana se convirtió en la gran revelación al avanzar a los dieciseisavos de final contra todo pronóstico.
Un equipo debutante, de los más pequeños del torneo, desafía la lógica y se mete entre los mejores.
Un debut histórico que rompió todos los esquemas
El impacto fue inmediato.
Cabo Verde no solo debutó en un Mundial, sino que logró superar la fase de grupos, algo que muy pocos equipos han conseguido en su primera participación.
Terminó segundo del Grupo H, por detrás de España.
Invicto y competitivo ante rivales de peso
El rendimiento sorprendió a todos.
Empató con España, resistió ante Arabia Saudita y protagonizó un vibrante 2-2 frente a Uruguay, mostrando personalidad y orden en cada partido.
Nunca fue inferior.
Una defensa sólida y un arquero protagonista
El secreto estuvo atrás.
Cabo Verde recibió apenas dos goles en toda la fase de grupos y convirtió a su arquero Vozinha en figura, siendo clave en momentos decisivos.
La disciplina táctica fue determinante.
El país más pequeño que desafía al Mundial
El contexto hace la historia aún más grande.
Con menos de medio millón de habitantes, Cabo Verde se convirtió en el país más pequeño en alcanzar una fase eliminatoria en la historia de la Copa del Mundo.
Una hazaña sin precedentes.
No es casualidad: resultados que lo respaldan
El éxito tiene fundamentos.
El equipo llegó al Mundial con una racha sólida, compitiendo de igual a igual ante selecciones de mayor jerarquía y mostrando consistencia en resultados recientes.
La sorpresa tiene explicación.
Ahora, el mayor desafío: Argentina
El cuento aún no termina.
Cabo Verde enfrentará a Argentina en los 16avos de final, en un duelo donde parte como víctima, pero con la confianza de haber demostrado que puede competir contra cualquiera.
El sueño sigue vivo.
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