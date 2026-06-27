Cabo Verde, la gran sorpresa del Mundial 2026

Cabo Verde ya no es una curiosidad del torneo, es una realidad.

En su primera participación en un Mundial, la selección africana se convirtió en la gran revelación al avanzar a los dieciseisavos de final contra todo pronóstico.

Un equipo debutante, de los más pequeños del torneo, desafía la lógica y se mete entre los mejores.

Un debut histórico que rompió todos los esquemas

El impacto fue inmediato.

Cabo Verde no solo debutó en un Mundial, sino que logró superar la fase de grupos, algo que muy pocos equipos han conseguido en su primera participación.

Terminó segundo del Grupo H, por detrás de España.

Invicto y competitivo ante rivales de peso