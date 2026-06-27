¡ESPAÑA ELIMINA A URUGUAY! La Roja avanza y la Celeste firma un fracaso histórico
Publicado el26/06/2026 a las 17:48
La Selección de España derrotó 1-0 a la Selección de Uruguay y aseguró el primer lugar del Grupo H del Mundial 2026.
La derrota significó la eliminación de Uruguay, que cerró la fase de grupos sin victorias tras sumar dos empates y una derrota.
Otro error condenó a Uruguay
El único gol del partido llegó al minuto 42.
Álex Baena sacó un disparo dentro del área que el arquero Fernando Muslera no logró controlar, permitiendo que el balón terminara en el fondo de la red.
Fue el tercer error del veterano guardameta durante el torneo.
Bielsa movió el banquillo
Tras el descanso, el entrenador Marcelo Bielsa decidió sustituir a Muslera en un intento por cambiar el rumbo del encuentro.
Sin embargo, la Celeste no encontró respuestas ofensivas y terminó despidiéndose de la Copa del Mundo.
España sigue firme
Con siete puntos, España avanzó como líder del Grupo H y confirmó su candidatura al título.
La vigente campeona de Europa enfrentará en los dieciseisavos de final al segundo lugar del Grupo J, que saldrá entre la Selección de Austria y la Selección de Argelia.
El partido se disputará en Inglewood.
Nuevo golpe para la Celeste
La eliminación representa otro duro revés para Uruguay, que también quedó fuera en la fase de grupos del Mundial anterior.
La histórica selección sudamericana, dos veces campeona del mundo, vuelve a despedirse antes de las rondas eliminatorias.
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