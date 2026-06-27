¡ESPAÑA ELIMINA A URUGUAY! La Roja avanza y la Celeste firma un fracaso histórico

La Selección de España derrotó 1-0 a la Selección de Uruguay y aseguró el primer lugar del Grupo H del Mundial 2026.

La derrota significó la eliminación de Uruguay, que cerró la fase de grupos sin victorias tras sumar dos empates y una derrota.

Otro error condenó a Uruguay

El único gol del partido llegó al minuto 42.

Álex Baena sacó un disparo dentro del área que el arquero Fernando Muslera no logró controlar, permitiendo que el balón terminara en el fondo de la red.

Fue el tercer error del veterano guardameta durante el torneo.

Bielsa movió el banquillo

Tras el descanso, el entrenador Marcelo Bielsa decidió sustituir a Muslera en un intento por cambiar el rumbo del encuentro.