Senegal golea 5-0 a Irak y sueña con seguir con vida en el Mundial 2026

La selección de Senegal cumplió con su misión y lo hizo de forma contundente. Los Leones de la Teranga aplastaron 5-0 a Irak en la última jornada del Grupo I del Mundial 2026, un resultado que les permite terminar en el tercer lugar de su sector y mantener vivas sus esperanzas de avanzar a los dieciseisavos de final como uno de los mejores terceros.

Ahora, el conjunto africano deberá esperar los resultados de otros grupos para conocer si su impresionante diferencia de goles será suficiente para seguir con vida en la Copa del Mundo.

Senegal abrió el camino desde los primeros minutos

El equipo dirigido por Pape Thiaw salió decidido a buscar la goleada que necesitaba. Apenas al minuto 3, un tiro de esquina cobrado por Lamine Camara terminó con un cabezazo de Abdoulaye Seck que, tras desviar en Habib Diarra, se convirtió en el 1-0.

El panorama para Irak se complicó todavía más al minuto 13 cuando Rebin Sulaka fue expulsado por derribar a Sadio Mané siendo el último defensor, dejando a su selección con diez jugadores durante gran parte del encuentro.

La goleada llegó en el segundo tiempo

Con un hombre más sobre el terreno de juego, Senegal encontró los espacios para liquidar el partido.

Ismaïla Sarr anotó el segundo tanto tras una asistencia de Lamine Camara, mientras que apenas tres minutos después Pape Gueye marcó un espectacular gol desde fuera del área para aumentar la ventaja.