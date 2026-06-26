Senegal golea 5-0 a Irak y sueña con seguir con vida en el Mundial 2026
Publicado el26/06/2026 a las 12:34
La selección de Senegal cumplió con su misión y lo hizo de forma contundente. Los Leones de la Teranga aplastaron 5-0 a Irak en la última jornada del Grupo I del Mundial 2026, un resultado que les permite terminar en el tercer lugar de su sector y mantener vivas sus esperanzas de avanzar a los dieciseisavos de final como uno de los mejores terceros.
Ahora, el conjunto africano deberá esperar los resultados de otros grupos para conocer si su impresionante diferencia de goles será suficiente para seguir con vida en la Copa del Mundo.
Senegal abrió el camino desde los primeros minutos
El equipo dirigido por Pape Thiaw salió decidido a buscar la goleada que necesitaba. Apenas al minuto 3, un tiro de esquina cobrado por Lamine Camara terminó con un cabezazo de Abdoulaye Seck que, tras desviar en Habib Diarra, se convirtió en el 1-0.
El panorama para Irak se complicó todavía más al minuto 13 cuando Rebin Sulaka fue expulsado por derribar a Sadio Mané siendo el último defensor, dejando a su selección con diez jugadores durante gran parte del encuentro.
La goleada llegó en el segundo tiempo
Con un hombre más sobre el terreno de juego, Senegal encontró los espacios para liquidar el partido.
Ismaïla Sarr anotó el segundo tanto tras una asistencia de Lamine Camara, mientras que apenas tres minutos después Pape Gueye marcó un espectacular gol desde fuera del área para aumentar la ventaja.
El propio Gueye firmó su doblete minutos más tarde luego de una gran combinación con Iliman Ndiaye, quien también se hizo presente en el marcador al cerrar la goleada con una gran definición para el definitivo 5-0.
Senegal espera un boleto como mejor tercer lugar
Gracias a esta victoria, Senegal terminó en la tercera posición del Grupo I y, de momento, se ubica entre los mejores terceros del Mundial 2026.
Sin embargo, su clasificación todavía depende de los resultados que obtengan otras selecciones como Croacia, Argelia, Cabo Verde, Bélgica y República Democrática del Congo, que aún deben disputar sus respectivos encuentros.
Irak se despide del Mundial 2026
Para Irak, la derrota significó el final de su participación en la Copa del Mundo.
La expulsión temprana de Rebin Sulaka condicionó completamente el partido y el equipo asiático nunca logró reaccionar ante la presión constante de una Senegal que necesitaba una goleada para mantener viva la ilusión.
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