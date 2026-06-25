México hace historia: clasifica con paso perfecto a los dieciseisavos del Mundial 2026

La Selección Mexicana sigue ilusionando a todo un país. El Tricolor derrotó con autoridad 3-0 a Chequia en el Estadio Azteca y cerró la fase de grupos del Mundial 2026 con una marca perfecta de tres victorias en tres partidos, un logro sin precedentes en la historia del combinado nacional en una Copa del Mundo.

Con este resultado, el equipo dirigido por Javier Aguirre aseguró el liderato del Grupo A y avanzó a los dieciseisavos de final con nueve puntos, consolidándose como una de las selecciones que mejor rendimiento mostró en la primera fase del torneo.

Un primer tiempo para el olvido

La primera mitad estuvo lejos de la mejor versión del conjunto mexicano. El equipo mostró poca claridad con el balón, sufrió para generar oportunidades y permitió que Chequia manejara varios pasajes del encuentro.

La ocasión más peligrosa fue para los europeos, cuando Visinsky sacó un disparo que pasó muy cerca del poste apenas al minuto ocho.

México apenas respondió con una chilena desviada de Israel Reyes y un disparo lejano de Julián Quiñones, dejando muchas dudas antes del descanso.

México reaccionó tras el descanso

Todo cambió en la segunda mitad.

Al minuto 55 apareció Mateo Chávez para romper el empate. Después de una gran jugada individual de Luis Romo en el mediocampo, el lateral mexicano recibió el balón, superó a su marcador y definió con un potente disparo cruzado para abrir el marcador.