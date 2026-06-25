Marruecos remonta, gana un partidazo y clasifica a 16avos
Publicado el24/06/2026 a las 16:30
Marruecos reaccionó a tiempo y se metió en la siguiente ronda.
Venció 4-2 a Haití en un partido vibrante en Atlanta, remontó en momentos clave y aseguró su clasificación a los dieciseisavos de final del Mundial 2026.
Los africanos avanzan tras un partido exigente que dejó dudas, pero también mostró su capacidad de reacción.
Haití sorprendió y puso en aprietos a Marruecos
El arranque fue inesperado.
Haití golpeó primero y aprovechó los errores defensivos de Marruecos para adelantarse.
Incluso volvió a tomar ventaja tras el empate parcial, generando un duelo abierto y lleno de intensidad.
El partido se convirtió rápidamente en un ida y vuelta.
Marruecos respondió antes del descanso
La reacción no tardó.
Achraf Hakimi y Saibari marcaron para mantener con vida al equipo africano, que logró equilibrar el marcador en un primer tiempo cargado de emociones.
La diferencia comenzó a notarse en la calidad individual.
El desgaste cambió el rumbo del partido
En la segunda mitad, el contexto fue otro.
Haití empezó a sentir el cansancio, mientras Marruecos tomó el control total del juego, acumuló llegadas y empujó cada vez más cerca del arco rival.
El dominio fue claro.
Marruecos lo liquidó en el tramo final
La presión tuvo recompensa.
En los minutos finales, Rahimi y Yassine aparecieron para sentenciar el 4-2 definitivo y cerrar una remontada clave en el torneo.
Con este triunfo, Marruecos clasificó a los dieciseisavos de final como segundo del Grupo C.
Ahora deberá medirse ante el líder del Grupo F, en un cruce que marcará su verdadero nivel en el Mundial.
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