Marruecos remonta, gana un partidazo y clasifica a 16avos

Marruecos reaccionó a tiempo y se metió en la siguiente ronda.

Venció 4-2 a Haití en un partido vibrante en Atlanta, remontó en momentos clave y aseguró su clasificación a los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

Los africanos avanzan tras un partido exigente que dejó dudas, pero también mostró su capacidad de reacción.

Haití sorprendió y puso en aprietos a Marruecos

El arranque fue inesperado.

Haití golpeó primero y aprovechó los errores defensivos de Marruecos para adelantarse.

Incluso volvió a tomar ventaja tras el empate parcial, generando un duelo abierto y lleno de intensidad.

El partido se convirtió rápidamente en un ida y vuelta.

Marruecos respondió antes del descanso