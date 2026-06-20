¡Paraguay eliminó a Turquía en Fase de Grupos!

Paraguay dio un golpe clave en el Mundial 2026.

Con una victoria por 1-0 sobre Turquía, la Albirroja no solo sumó tres puntos vitales, sino que provocó la eliminación matemática del conjunto otomano y dejó completamente abierto el grupo D de cara a la última jornada.

El resultado reconfigura el grupo: Turquía queda fuera y Paraguay mantiene vivas sus opciones de avanzar, en una zona que ahora se definirá en la última fecha.

Un gol tempranero que cambió todo

El partido se definió prácticamente desde el inicio.

A los dos minutos, Matías Galarza aprovechó un error en la salida turca y sacó un potente disparo desde fuera del área para marcar el único gol del encuentro.

Ese tanto condicionó completamente el desarrollo del partido, obligando a Turquía a asumir riesgos desde muy temprano.

Paraguay resiste con orden y carácter