¡Paraguay eliminó a Turquía en Fase de Grupos!
Publicado el19/06/2026 a las 20:29
Paraguay dio un golpe clave en el Mundial 2026.
Con una victoria por 1-0 sobre Turquía, la Albirroja no solo sumó tres puntos vitales, sino que provocó la eliminación matemática del conjunto otomano y dejó completamente abierto el grupo D de cara a la última jornada.
El resultado reconfigura el grupo: Turquía queda fuera y Paraguay mantiene vivas sus opciones de avanzar, en una zona que ahora se definirá en la última fecha.
Un gol tempranero que cambió todo
El partido se definió prácticamente desde el inicio.
A los dos minutos, Matías Galarza aprovechó un error en la salida turca y sacó un potente disparo desde fuera del área para marcar el único gol del encuentro.
Ese tanto condicionó completamente el desarrollo del partido, obligando a Turquía a asumir riesgos desde muy temprano.
Paraguay resiste con orden y carácter
Tras ponerse en ventaja, Paraguay ejecutó un plan claro.
El equipo se replegó en un bloque defensivo sólido, priorizando el orden, la disciplina táctica y la concentración. No necesitó dominar la pelota ni generar muchas ocasiones para sostener la ventaja.
Incluso jugando buena parte del encuentro con un hombre menos tras la expulsión de Miguel Almirón, logró resistir los ataques turcos.
Turquía domina, pero no sabe cómo definir
El conjunto europeo tuvo el control del balón y acumuló intentos ofensivos.
Sin embargo, su falta de claridad en los metros finales fue determinante. Generó numerosos remates —más de 30 en total—, pero sin precisión ni contundencia.
La precipitación, la mala toma de decisiones y la incapacidad para romper el bloque bajo rival terminaron condenándolo.
Eliminación consumada y decepción total
Con esta derrota, Turquía queda eliminada del Mundial 2026 a falta de una jornada.
Dos partidos, dos derrotas y ningún gol anotado reflejan una campaña muy por debajo de las expectativas, convirtiéndose en una de las grandes decepciones del torneo.
Paraguay llega con vida a la última jornada
El triunfo le permite a Paraguay mantenerse en la pelea por la clasificación.
El equipo guaraní enfrentará a Australia en la última fecha con opciones de avanzar como segundo del grupo o incluso como uno de los mejores terceros.
El grupo D queda completamente abierto. Paraguay sueña, Turquía se despide… y todo se definirá en la última jornada.
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