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Haaland rescata a Noruega y la mete en octavos del Mundial 2026
Erling Haaland marcó el gol del triunfo para que Noruega derrotara 2-1 a Costa de Marfil y avanzara a los octavos de final del Mundial 2026, donde enfrentará a Brasil.
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Haaland rescata a Noruega y la mete en octavos del Mundial 2026

Publicado el30/06/2026 a las 10:19

Noruega sufrió más de lo esperado, pero terminó imponiéndose 2-1 sobre Costa de Marfil para sellar su clasificación a los octavos de final del Mundial 2026, donde protagonizará uno de los duelos más atractivos de la siguiente ronda frente a Brasil.

El conjunto europeo dominó gran parte del encuentro, aunque tuvo que esperar hasta los minutos finales para asegurar el boleto.

Nusa abrió el camino

Foto: EFE

Noruega fue superior durante la primera mitad y encontró recompensa al minuto 39 gracias a Antonio Nusa.

El atacante sacó un potente disparo colocado cerca del ángulo izquierdo que dejó sin opciones al arquero Fofana y puso el 1-0 antes del descanso.

Costa de Marfil reaccionó

Foto: EFE

En el segundo tiempo, el equipo noruego disminuyó la intensidad y permitió el crecimiento de los africanos.

La entrada de Amad Diallo cambió el partido. Al minuto 74, el atacante dejó atrás a varios defensores con una brillante jugada individual y definió frente al arquero para igualar el marcador 1-1.

El empate hacía pensar que el encuentro se definiría en tiempos extra.

Haaland apareció en el momento decisivo

Cuando el partido parecía escapar, apareció la gran figura de Noruega.

Al minuto 86, Erling Haaland aprovechó un pase preciso dentro del área para empujar el balón al fondo de la red y firmar el definitivo 2-1.

El delantero volvió a responder en un momento clave y condujo a su selección a la siguiente ronda.

Ahora espera Brasil

Mundial - Brasil
FOTO: EFE

Con este triunfo, Noruega igualó su mejor actuación histórica en una Copa del Mundo, alcanzando nuevamente los octavos de final, como ocurrió en Francia 1998.

Su próximo desafío será nada menos que enfrentar a Brasil, en uno de los cruces más esperados de la fase de eliminación directa del Mundial 2026.

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