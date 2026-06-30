Haaland rescata a Noruega y la mete en octavos del Mundial 2026

Noruega sufrió más de lo esperado, pero terminó imponiéndose 2-1 sobre Costa de Marfil para sellar su clasificación a los octavos de final del Mundial 2026, donde protagonizará uno de los duelos más atractivos de la siguiente ronda frente a Brasil.

El conjunto europeo dominó gran parte del encuentro, aunque tuvo que esperar hasta los minutos finales para asegurar el boleto.

Nusa abrió el camino

Noruega fue superior durante la primera mitad y encontró recompensa al minuto 39 gracias a Antonio Nusa.

El atacante sacó un potente disparo colocado cerca del ángulo izquierdo que dejó sin opciones al arquero Fofana y puso el 1-0 antes del descanso.

Costa de Marfil reaccionó

En el segundo tiempo, el equipo noruego disminuyó la intensidad y permitió el crecimiento de los africanos.

La entrada de Amad Diallo cambió el partido. Al minuto 74, el atacante dejó atrás a varios defensores con una brillante jugada individual y definió frente al arquero para igualar el marcador 1-1.