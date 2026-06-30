Marruecos elimina a Países Bajos en penales y va a octavos
Publicado el29/06/2026 a las 19:18
Marruecos selló su clasificación a los octavos de final del Mundial 2026 tras vencer a Países Bajos en una dramática tanda de penales, luego de empatar 1-1 en un partido que se extendió hasta la prórroga.
El conjunto africano confirma su crecimiento competitivo y deja fuera a una de las selecciones europeas más fuertes del torneo.
Un partido cerrado que explotó al final
El duelo fue tenso desde el inicio.
Ambos equipos priorizaron el orden defensivo, con pocas ocasiones claras durante gran parte del encuentro y mucha disputa en el mediocampo.
La emoción llegó en el tramo final.
Gakpo golpea y Marruecos responde
Países Bajos abrió el marcador.
Cody Gakpo apareció en un contragolpe bien ejecutado para poner en ventaja a la Oranje y acercarla a la clasificación.
Pero Marruecos no se rindió.
Diop fuerza la prórroga
Cuando parecía todo definido, llegó el empate.
Issa Diop conectó de cabeza en los minutos finales para igualar el partido y llevarlo al tiempo extra, desatando la locura en el estadio.
El partido cambió por completo.
La prórroga no rompe la igualdad
El desgaste fue evidente.
Ambos equipos tuvieron oportunidades, pero el cansancio y la tensión evitaron que se definiera antes de los penales.
El destino se decidió desde los once pasos.
Bono lidera y Marruecos resiste la presión
La tanda fue dramática.
Fallos de ambos lados, disparos al poste y atajadas clave marcaron una definición llena de nerviosismo.
Hasta que llegó el momento decisivo.
Saibari sella la clasificación histórica
El golpe final fue marroquí.
Ismael Saibari convirtió el penal definitivo que clasificó a Marruecos a los octavos de final y dejó a Países Bajos fuera del torneo.
Una victoria cargada de carácter.
Un rival incómodo en la siguiente fase
Marruecos sigue creciendo.
Con orden, intensidad y resiliencia, el equipo africano se consolida como uno de los rivales más incómodos del Mundial.
El mensaje es claro.
No será un rival fácil.
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