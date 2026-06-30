Marruecos elimina a Países Bajos en penales y va a octavos

Marruecos selló su clasificación a los octavos de final del Mundial 2026 tras vencer a Países Bajos en una dramática tanda de penales, luego de empatar 1-1 en un partido que se extendió hasta la prórroga.

El conjunto africano confirma su crecimiento competitivo y deja fuera a una de las selecciones europeas más fuertes del torneo.

Un partido cerrado que explotó al final

El duelo fue tenso desde el inicio.

Ambos equipos priorizaron el orden defensivo, con pocas ocasiones claras durante gran parte del encuentro y mucha disputa en el mediocampo.

La emoción llegó en el tramo final.

Gakpo golpea y Marruecos responde

Países Bajos abrió el marcador.