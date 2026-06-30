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Marruecos elimina a Países Bajos en penales y va a octavos
Marruecos venció a Países Bajos en penales y avanzó en el Mundial 2026 tras un duelo intenso definido en tanda dramática.
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Marruecos elimina a Países Bajos en penales y va a octavos

Publicado el29/06/2026 a las 19:18

Marruecos selló su clasificación a los octavos de final del Mundial 2026 tras vencer a Países Bajos en una dramática tanda de penales, luego de empatar 1-1 en un partido que se extendió hasta la prórroga.

El conjunto africano confirma su crecimiento competitivo y deja fuera a una de las selecciones europeas más fuertes del torneo.

Un partido cerrado que explotó al final

Mundial - Marruecos
FOTO: EFE. Marruecos elimina a Países Bajos en penales y va a octavos

El duelo fue tenso desde el inicio.

Ambos equipos priorizaron el orden defensivo, con pocas ocasiones claras durante gran parte del encuentro y mucha disputa en el mediocampo.

La emoción llegó en el tramo final.

Gakpo golpea y Marruecos responde

FOTO: EFE. Marruecos elimina a Países Bajos en penales y va a octavos

Países Bajos abrió el marcador.

Cody Gakpo apareció en un contragolpe bien ejecutado para poner en ventaja a la Oranje y acercarla a la clasificación.

Pero Marruecos no se rindió.

Diop fuerza la prórroga

FOTO: EFE

Cuando parecía todo definido, llegó el empate.

Issa Diop conectó de cabeza en los minutos finales para igualar el partido y llevarlo al tiempo extra, desatando la locura en el estadio.

El partido cambió por completo.

La prórroga no rompe la igualdad

FOTO: EFE

El desgaste fue evidente.

Ambos equipos tuvieron oportunidades, pero el cansancio y la tensión evitaron que se definiera antes de los penales.

El destino se decidió desde los once pasos.

Bono lidera y Marruecos resiste la presión

Marruecos
FOTO: EFE

La tanda fue dramática.

Fallos de ambos lados, disparos al poste y atajadas clave marcaron una definición llena de nerviosismo.

Hasta que llegó el momento decisivo.

Saibari sella la clasificación histórica

FOTO: EFE

El golpe final fue marroquí.

Ismael Saibari convirtió el penal definitivo que clasificó a Marruecos a los octavos de final y dejó a Países Bajos fuera del torneo.

Una victoria cargada de carácter.

Un rival incómodo en la siguiente fase

FOTO: EFE

Marruecos sigue creciendo.

Con orden, intensidad y resiliencia, el equipo africano se consolida como uno de los rivales más incómodos del Mundial.

El mensaje es claro.

No será un rival fácil.

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