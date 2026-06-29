Paraguay elimina a Alemania en penales Mundial

Paraguay protagonizó una de las mayores sorpresas del Mundial 2026 al eliminar a Alemania en una dramática tanda de penales tras empatar 1-1 en tiempo reglamentario y prórroga.

La Albirroja avanza contra todo pronóstico y deja fuera a una de las potencias del torneo, reafirmando su crecimiento en la competencia.

Paraguay ejecuta su plan perfecto

El equipo de Gustavo Alfaro jugó el partido que necesitaba.

Defendió con orden, cedió la posesión y apostó por aprovechar sus pocas oportunidades, una estrategia que terminó siendo efectiva ante un rival sin claridad.

El primer golpe llegó antes del descanso.

Enciso ilusiona y Alemania responde

Julio Enciso adelantó a Paraguay con un remate preciso tras una jugada colectiva, desatando la ilusión sudamericana.