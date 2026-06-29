Paraguay elimina a Alemania en penales Mundial
Publicado el29/06/2026 a las 14:51
Paraguay protagonizó una de las mayores sorpresas del Mundial 2026 al eliminar a Alemania en una dramática tanda de penales tras empatar 1-1 en tiempo reglamentario y prórroga.
La Albirroja avanza contra todo pronóstico y deja fuera a una de las potencias del torneo, reafirmando su crecimiento en la competencia.
Paraguay ejecuta su plan perfecto
El equipo de Gustavo Alfaro jugó el partido que necesitaba.
Defendió con orden, cedió la posesión y apostó por aprovechar sus pocas oportunidades, una estrategia que terminó siendo efectiva ante un rival sin claridad.
El primer golpe llegó antes del descanso.
Enciso ilusiona y Alemania responde
Julio Enciso adelantó a Paraguay con un remate preciso tras una jugada colectiva, desatando la ilusión sudamericana.
Alemania reaccionó en el complemento.
Kai Havertz empató de cabeza y obligó a llevar el partido al límite, pero sin mostrar superioridad real.
Alemania domina, pero no convence
La Mannschaft tuvo la pelota durante gran parte del encuentro.
Sin embargo, su juego fue lento, previsible y con escasa profundidad, incapaz de romper el bloque defensivo paraguayo.
Incluso un gol fue anulado en la prórroga.
Gill se convierte en héroe
El partido se definió desde los once pasos.
Allí apareció el arquero Gill, quien detuvo lanzamientos clave y sostuvo a Paraguay en los momentos más críticos.
La presión cambió de lado.
Paraguay sella la hazaña en penales
El momento definitivo llegó en la tanda.
Paraguay se impuso 4-3 y selló su clasificación, dejando a Alemania fuera en uno de los golpes más impactantes del torneo.
Una victoria que quedará en la historia.
Un aviso para lo que viene
Paraguay avanza con confianza.
Su solidez defensiva y carácter competitivo lo convierten en un rival incómodo para cualquiera en la siguiente fase.
El Mundial ya tiene su primera gran sorpresa.
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