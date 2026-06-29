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Paraguay elimina a Alemania en penales Mundial
Paraguay venció a Alemania en penales y avanzó en el Mundial 2026 tras un partido intenso que terminó en sorpresa histórica.
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Paraguay elimina a Alemania en penales Mundial

Publicado el29/06/2026 a las 14:51

Paraguay protagonizó una de las mayores sorpresas del Mundial 2026 al eliminar a Alemania en una dramática tanda de penales tras empatar 1-1 en tiempo reglamentario y prórroga.

La Albirroja avanza contra todo pronóstico y deja fuera a una de las potencias del torneo, reafirmando su crecimiento en la competencia.

Paraguay ejecuta su plan perfecto

FOTO: EFE, Paraguay elimina a Alemania en penales Mundial

El equipo de Gustavo Alfaro jugó el partido que necesitaba.

Defendió con orden, cedió la posesión y apostó por aprovechar sus pocas oportunidades, una estrategia que terminó siendo efectiva ante un rival sin claridad.

El primer golpe llegó antes del descanso.

Enciso ilusiona y Alemania responde

FOTO: EFE, Paraguay elimina a Alemania en penales Mundial

Julio Enciso adelantó a Paraguay con un remate preciso tras una jugada colectiva, desatando la ilusión sudamericana.

Alemania reaccionó en el complemento.

Kai Havertz empató de cabeza y obligó a llevar el partido al límite, pero sin mostrar superioridad real.

Alemania domina, pero no convence

Alemania
FOTO: EFE

La Mannschaft tuvo la pelota durante gran parte del encuentro.

Sin embargo, su juego fue lento, previsible y con escasa profundidad, incapaz de romper el bloque defensivo paraguayo.

Incluso un gol fue anulado en la prórroga.

Gill se convierte en héroe

Paraguay
FOTO: EFE

El partido se definió desde los once pasos.

Allí apareció el arquero Gill, quien detuvo lanzamientos clave y sostuvo a Paraguay en los momentos más críticos.

La presión cambió de lado.

Paraguay sella la hazaña en penales

Paraguay
FOTO: EFE

El momento definitivo llegó en la tanda.

Paraguay se impuso 4-3 y selló su clasificación, dejando a Alemania fuera en uno de los golpes más impactantes del torneo.

Una victoria que quedará en la historia.

Un aviso para lo que viene

FOTO: EFE, Paraguay elimina a Alemania en penales Mundial

Paraguay avanza con confianza.

Su solidez defensiva y carácter competitivo lo convierten en un rival incómodo para cualquiera en la siguiente fase.

El Mundial ya tiene su primera gran sorpresa.

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