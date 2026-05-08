Nueva York desafía a ICE

Trump refuerza deportaciones

Hochul rechaza amenazas Mientras la Casa Blanca acelera su estrategia de deportaciones masivas con miles de nuevos agentes de inmigración, el estado gobernado por Kathy Hochul avanza con propuestas para restringir la cooperación local con ICE, desatando una confrontación directa con Tom Homan, el llamado “zar de la frontera”. La disputa escaló esta semana luego de que Homan amenazara con aumentar significativamente la presencia federal en territorio neoyorquino si las autoridades estatales aprueban nuevas medidas destinadas a limitar la actuación de agentes migratorios. Nueva York se convirtió en el nuevo foco de tensión de la política migratoria del presidente Trump “Desde luego que vamos a incrementar nuestra presencia, mucho”, declaró Homan a Fox News al referirse a las iniciativas impulsadas por demócratas en Nueva York. El funcionario dejó claro que la administración Trump no piensa retroceder en su campaña de deportaciones y aseguró que el gobierno federal continuará realizando operativos migratorios aunque existan obstáculos políticos a nivel estatal.

“Pueden poner todos los obstáculos que quieran, pero vamos a hacer este trabajo”, sostuvo. Nueva York impulsa restricciones contra agentes migratorios federales Pese a las advertencias del gobierno federal, la gobernadora Kathy Hochul confirmó que seguirá adelante con el paquete de medidas migratorias incluido dentro del presupuesto estatal. “No me sientan bien las amenazas”, declaró la gobernadora demócrata. “Vamos a aprobar lo que creemos que es importante para proteger a los neoyorquinos”. Las propuestas buscan limitar drásticamente la colaboración entre autoridades locales y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Entre los cambios planteados se encuentra la prohibición para que agencias estatales y policías locales firmen acuerdos de cooperación migratoria con ICE o actúen como agentes civiles de inmigración. Además, las iniciativas impedirían que agentes federales ingresen a escuelas, hospitales y otros lugares sensibles sin contar con una orden judicial. Hochul también impulsa una medida para prohibir que miembros de las fuerzas del orden —incluidos agentes federales— utilicen el rostro cubierto mientras estén de servicio. Otra de las propuestas abriría la puerta para que civiles puedan demandar a agentes de ICE. La gobernadora defendió el enfoque del estado y aseguró que las medidas no impedirán colaborar en investigaciones criminales graves.

“Esto no restringe nuestra capacidad de ayudar en situaciones criminales y quiero que la gente lo entienda, pero, Dios mío, esto ha ido demasiado lejos”, puntualizó. Trump acelera deportaciones mientras refuerza el poder de ICE El conflicto con Nueva York ocurre en paralelo a un fortalecimiento histórico de ICE impulsado por la administración Trump. Tom Homan anunció esta semana la incorporación masiva de nuevos recursos y personal para ampliar las operaciones migratorias dentro del país. “Tenemos 7,000 agentes nuevos a bordo y tenemos a otros 3,000 en formación en la academia”, explicó Homan durante una entrevista en Fox News.

“Preveo que las cifras de deportación aumentarán (…) mientras las detenciones en la frontera disminuyen”, añadió. El endurecimiento migratorio busca cumplir una de las principales promesas de campaña del presidente Trump: alcanzar un millón de deportaciones anuales. Según Homan, ICE ya realiza cerca de 1,200 arrestos diarios y el año pasado cerró con más de medio millón de inmigrantes indocumentados detenidos. Te Puede Interesar: ICE moviliza 7.000 agentes para reforzar operativos migratorios ICE ampliará operaciones en decenas de ciudades de Estados Unidos De acuerdo con un reporte de USA Today, ICE planea desplegar alrededor de 330 nuevos agentes en más de 40 estados y Puerto Rico.