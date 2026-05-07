ICE aumenta deportaciones

Trump refuerza redadas

Miles de agentes movilizados La Casa Blanca volvió a endurecer su discurso migratorio. Tom Homan, zar fronterizo del presidente Donald Trump, confirmó este jueves el despliegue de miles de nuevos agentes de ICE. El anuncio ocurre mientras el Gobierno enfrenta críticas por recientes operativos migratorios y por el cambio de tono impulsado desde el Departamento de Seguridad Nacional. Homan aseguró que la administración retomará el plan de deportaciones masivas prometido durante la campaña presidencial de Trump. ICE aumenta deportaciones masivas en Estados Unidos 🇺🇸 La Casa Blanca endurece su discurso migratorio y promete intensificar las deportaciones masivas.

Tom Homan, zar de la frontera de Donald Trump, aseguró que la administración aumentará arrestos y presencia de ICE en ciudades que limiten la cooperación federal. Más que una… pic.twitter.com/1O7PXL91Sz — República USA (@RepublicaUSA) May 7, 2026 Durante una entrevista con Fox News, Homan informó que alrededor de 7.000 nuevos agentes ya están siendo enviados a diferentes ciudades del país.

Además, señaló que otros 3.000 agentes permanecen en entrenamiento dentro de la academia federal. Según explicó, los nuevos integrantes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas están siendo distribuidos en cerca de 40 estados. Nuevos agentes serán enviados a 40 estados #ÚltimaHora | Tom Homan, “zar de la frontera”, anuncia el despliegue de 7,000 agentes de ICE en el país.https://t.co/iWDbx3IpVd — Primer Impacto (@PrimerImpacto) May 7, 2026

Homan sostuvo que la meta es aumentar el ritmo de deportaciones mientras disminuyen los cruces irregulares en la frontera. “Preveo que las cifras de deportación aumentarán (…) mientras las detenciones en la frontera disminuyen”, afirmó. TE PUEDE INTERESAR: Escándalo afuera de ICE: presuntos agentes rocían gas pimienta a voluntarios El principal asesor migratorio de la Casa Blanca también recordó que Trump hizo campaña con la promesa de alcanzar un millón de deportaciones anuales. El miércoles, Homan reveló que ICE arrestó a más de medio millón de inmigrantes indocumentados durante el año pasado.

Añadió que actualmente las autoridades realizan cerca de 1.200 arrestos diarios relacionados con inmigración. La presión política revive el discurso de mano dura Las declaraciones de Homan llegan en medio de tensiones internas dentro del trumpismo. Sectores conservadores han criticado el tono más moderado adoptado recientemente por el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin. La controversia aumentó después de los hechos registrados en enero en Mineápolis. En ese operativo, agentes de ICE y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) mataron a tiros a dos ciudadanos estadounidenses.

Las víctimas protestaban contra redadas migratorias realizadas por autoridades federales. Desde entonces, el Departamento de Seguridad Nacional había intentado reducir el impacto negativo sobre la imagen pública de ICE. La estrategia incluyó mensajes orientados a suavizar la percepción de la agencia frente a la población. Sin embargo, las nuevas declaraciones de Homan representan un regreso al discurso más agresivo en materia migratoria. Trump impulsa nueva narrativa alrededor de ICE El presidente Trump también intervino esta semana en el debate sobre la imagen pública de la agencia migratoria.

El martes, compartió en Truth Social un logotipo no oficial relacionado con ICE. La imagen sugería cambiar el nombre de la agencia a “Servicio Nacional de Inmigración y Control de Aduanas”. Con ese cambio, el acrónimo sería “NICE”, palabra que en inglés significa “agradable”. La publicación apareció mientras la administración busca reforzar el apoyo de las bases conservadoras más duras. El despliegue de miles de nuevos agentes marca una nueva etapa en la estrategia migratoria impulsada desde la Casa Blanca.