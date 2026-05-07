Gas pimienta afuera ICE

Voluntarios denunciaron agresión

Tensión migratoria en Texas La tensión aumentó afuera de las oficinas de Inmigración en Crosspoint, en San Antonio, luego de que dos voluntarios fueran rociados con gas pimienta por presuntos agentes federales. El incidente ocurrió alrededor de las 8:00 de la mañana, según testigos presentes en el lugar, según Univision. Integrantes de una organización pro migrantes entregaban botellas de agua a personas que esperaban afuera de las instalaciones de ICE. Denuncian agresión con gas pimienta de presuntos agentes de ICE contra activistas Integrantes de una organización pro inmigrante denunciaron que fueron rociados con gas pimienta por presuntos agentes federales mientras repartían agua y ayuda a personas que esperaban afuera del edificio en Crosspoint. pic.twitter.com/325kVSCEuR — N+ UNIVISION SAN ANTONIO (@nmasunivSATX) May 7, 2026

Entre ellas había familiares de detenidos y personas con citas rutinarias en la oficina de inmigración. De acuerdo con testigos, dos hombres salieron de las instalaciones y fueron cuestionados por miembros de la organización. Los voluntarios les preguntaron si eran servidores públicos mientras varias personas comenzaban a grabarlos con sus teléfonos celulares. La confrontación ocurrió en propiedad pública Un hombre y una mujer sufrieron irritación en varias partes del cuerpo a causa del gas pimienta. 👉 https://t.co/RFFb7i9NIx pic.twitter.com/S8qLfKY2PK

— N+ UNIVISION SAN ANTONIO (@nmasunivSATX) May 7, 2026 Testigos señalaron que los dos hombres se molestaron después de ser cuestionados y grabados. Según los relatos, los presuntos agentes pidieron a los voluntarios dejar de grabar. Los integrantes de la organización se negaron y permanecieron en el lugar.

Poco después, los dos sujetos habrían utilizado gas pimienta contra los voluntarios. TE PUEDE INTERESAR: EE.UU. comenzará a revocar pasaportes este viernes por deudas de manutención Un hombre y una mujer, identificados únicamente como Cooper y Willow, sufrieron irritación severa en distintas partes del cuerpo. Uno de los afectados relató cómo ocurrió el enfrentamiento. “Ni siquiera nos acercamos a ellos hasta que ya estaban en propiedad pública”, dijo.

“Empezaron a caminar. Nos mantuvimos a unos dos metros de distancia todo el tiempo”. El voluntario explicó que mantuvieron las cámaras encendidas durante toda la interacción. Voluntarios aseguran que no invadieron el espacio de los sujetos El afectado afirmó que los presuntos agentes exigieron que retrocedieran. “Cuando voltean, nos dicen ‘háganse para atrás, ya’”, relató. “Y no nos hicimos para atrás porque no es necesario”.

Según su versión, nunca se acercaron físicamente a los sujetos. “Nos mantuvimos en nuestro lugar y no nos acercamos a ellos”, aseguró. El voluntario afirmó que fueron los hombres quienes avanzaron hacia ellos. “Ellos se acercaron a nosotros, ponen sus manos en nuestra cara y dispararon el gas pimienta”, agregó. Los afectados buscaron ayuda inmediatamente después del incidente.

Cooper y Willow acudieron con agentes de la Policía de San Antonio que estaban en el área. No fueron identificados oficialmente De acuerdo con los testigos, los policías les dijeron que no podían hacer mucho. La razón, según los voluntarios, era que los responsables presuntamente eran agentes federales. Hasta el momento no existe confirmación oficial sobre la identidad de los dos hombres. Los sujetos no se identificaron públicamente durante el altercado.