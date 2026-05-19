Más de 100,000 niños separados de sus padres por redadas migratorias, según NYT y Brookings

ICE separa familias migrantes

Miles de niños afectados

Brookings cuestiona cifras oficiales

La política migratoria impulsada por la administración del presidente Donald Trump estaría generando una cifra histórica de separaciones familiares en Estados Unidos.

Un nuevo análisis elaborado por la Institución Brookings estima que más de 100,000 menores han sido separados de sus padres desde que comenzaron las redadas y detenciones masivas, una realidad que, según expertos y familias afectadas, podría ser mucho más amplia de lo que muestran los registros oficiales del gobierno federal.

Por qué es importante: La mayoría de los niños afectados serían ciudadanos estadounidenses, nacidos en el país, lo que ha intensificado el debate sobre las consecuencias sociales, emocionales y humanas de las políticas de deportación y detención implementadas por ICE.

Más de 145,000 niños ciudadanos habrían sufrido la detención de un padre

El informe de Brookings, compartido con The New York Times, sostiene que aproximadamente tres cuartas partes de los menores afectados por las detenciones migratorias son ciudadanos estadounidenses.

Según el análisis, más de 145,000 niños nacidos en EE.UU. habrían experimentado la detención de uno de sus padres desde enero de 2025.