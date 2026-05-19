Más de 100,000 niños separados de sus padres por redadas migratorias, según NYT y Brookings
Publicado el18/05/2026 a las 16:22
- ICE separa familias migrantes
- Miles de niños afectados
- Brookings cuestiona cifras oficiales
La política migratoria impulsada por la administración del presidente Donald Trump estaría generando una cifra histórica de separaciones familiares en Estados Unidos.
Un nuevo análisis elaborado por la Institución Brookings estima que más de 100,000 menores han sido separados de sus padres desde que comenzaron las redadas y detenciones masivas, una realidad que, según expertos y familias afectadas, podría ser mucho más amplia de lo que muestran los registros oficiales del gobierno federal.
Por qué es importante: La mayoría de los niños afectados serían ciudadanos estadounidenses, nacidos en el país, lo que ha intensificado el debate sobre las consecuencias sociales, emocionales y humanas de las políticas de deportación y detención implementadas por ICE.
Más de 145,000 niños ciudadanos habrían sufrido la detención de un padre
El informe de Brookings, compartido con The New York Times, sostiene que aproximadamente tres cuartas partes de los menores afectados por las detenciones migratorias son ciudadanos estadounidenses.
Según el análisis, más de 145,000 niños nacidos en EE.UU. habrían experimentado la detención de uno de sus padres desde enero de 2025.
La investigación indica que los datos oficiales del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) podrían estar muy por debajo de la cifra real.
Los investigadores argumentan que muchos inmigrantes detenidos no son interrogados sobre si tienen hijos en Estados Unidos o prefieren guardar silencio por miedo a empeorar su situación migratoria.
El estudio también concluye que alrededor de 22,000 menores ciudadanos estadounidenses habrían quedado sin ninguno de sus padres en casa debido a las detenciones.
La historia de Ledy Ordoñez expone el drama que viven miles de familias
Uno de los testimonios más impactantes del informe es el de Ledy Ordoñez, una madre soltera detenida durante una redada migratoria en una empresa distribuidora de mariscos en San Antonio, Texas.
Ordoñez continúa bajo custodia mientras su hijo Alonzo, de apenas 2 años y nacido en Estados Unidos, permanece bajo el cuidado de una amiga cercana.
“Ahora puede caminar y hablar”, dijo Ordoñez desde un centro de detención en Texas. “Me he perdido muchísimo”.
Sus declaraciones reflejan el impacto emocional que enfrentan muchos padres detenidos, quienes permanecen alejados de sus hijos durante meses sin saber cuándo podrán reunirse nuevamente.
Las separaciones familiares superarían ampliamente la crisis migratoria de 2018
El reporte asegura que la dimensión de las separaciones actuales supera incluso la polémica política de “tolerancia cero” aplicada durante el primer mandato de Trump en 2018.
En aquella ocasión, aproximadamente 5,500 niños fueron separados de sus padres después de cruzar la frontera sur. Ahora, las cifras relacionadas con arrestos realizados dentro del país podrían ser mucho mayores.
Actualmente, alrededor de 60,000 personas permanecen detenidas en centros migratorios y unas 400,000 han sido ingresadas en custodia de ICE tras arrestos realizados en el interior de Estados Unidos desde el inicio de la administración.
Además, la capacidad de detención podría incrementarse aún más después de que el Congreso destinara 45 mil millones de dólares para ampliar centros de detención bajo la legislación conocida como One Big Beautiful Bill Act.
Expertos advierten que no existe un sistema para proteger a los menores afectados
El análisis sostiene que existe muy poca información oficial sobre qué ocurre con los hijos de personas detenidas o deportadas.
Muchos menores terminan viviendo con familiares, amigos o conocidos, mientras que otros podrían abandonar Estados Unidos junto a sus padres deportados.
Sin embargo, el gobierno federal no publica estadísticas claras sobre cuántos niños ciudadanos estadounidenses salen del país tras una deportación familiar.
“El punto central es que no existe un enfoque sistemático para proteger a los hijos de las personas detenidas por ICE”, señala el informe.
Brookings también advierte que muchas familias evitan buscar apoyo en el sistema de protección infantil por temor a exponerse aún más a las autoridades migratorias.
Millones de niños seguirían en riesgo por las políticas de deportación
La Institución Brookings estima que actualmente existen alrededor de 4.6 millones de niños ciudadanos estadounidenses que viven con al menos un padre en riesgo de deportación.
Además, aproximadamente 2.5 millones podrían enfrentar un escenario extremo en el que todos los padres del hogar sean detenidos.
“Como mínimo, el DHS debería recopilar y publicar datos precisos sobre el número de padres que enfrentan detención o deportación”, concluye el informe.
Los investigadores insisten en que las políticas migratorias no solo impactan a los inmigrantes detenidos, sino también a miles de menores estadounidenses que quedan atrapados en medio del sistema de deportaciones y separaciones familiares.
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FUENTE: The New York Times