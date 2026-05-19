Gobierno de Venezuela impulsa regreso masivo de migrantes desde Estados Unidos

Cabello impulsa retorno migratorio

Venezuela llama a regresar

Migrantes vuelven al país

El ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, aseguró este lunes que 28.000 migrantes han regresado al país a través del programa gubernamental Gran Misión Vuelta a la Patria.

Las declaraciones ocurren mientras el gobierno venezolano mantiene una campaña para incentivar el retorno de migrantes y reforzar su discurso sobre las condiciones que enfrentan los venezolanos en otros países.

Cabello no precisó desde cuándo se contabiliza esta cifra.

Tampoco detalló desde qué países han regresado los migrantes.

Sin embargo, la Gran Misión Vuelta a la Patria ha reportado que los retornos se producen principalmente desde Estados Unidos.