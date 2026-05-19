Gobierno de Venezuela impulsa regreso masivo de migrantes desde Estados Unidos
Publicado el18/05/2026 a las 15:54
- Cabello impulsa retorno migratorio
- Venezuela llama a regresar
- Migrantes vuelven al país
El ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, aseguró este lunes que 28.000 migrantes han regresado al país a través del programa gubernamental Gran Misión Vuelta a la Patria.
Las declaraciones ocurren mientras el gobierno venezolano mantiene una campaña para incentivar el retorno de migrantes y reforzar su discurso sobre las condiciones que enfrentan los venezolanos en otros países.
Cabello no precisó desde cuándo se contabiliza esta cifra.
Tampoco detalló desde qué países han regresado los migrantes.
Sin embargo, la Gran Misión Vuelta a la Patria ha reportado que los retornos se producen principalmente desde Estados Unidos.
Cabello llama a migrantes a regresar a Venezuela
El ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, asegura que 28.000 migrantes han regresado al país a través del plan gubernamental Gran Misión Vuelta a la Patria, sin precisar desde cuándo.https://t.co/3ip4tbpNDr
— EFE Noticias (@EFEnoticias) May 18, 2026
Segun la agencia EFE, durante la rueda de prensa semanal del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Cabello invitó a los venezolanos a regresar al país.
“Todos incorporándose a su trabajo, con su familia, vénganse para Venezuela”, expresó el funcionario.
El dirigente chavista sostuvo que muchos venezolanos han enfrentado situaciones difíciles fuera del país.
Cabello denunció que en algunas naciones los migrantes venezolanos han sido víctimas de persecución, explotación laboral y señalamientos.
“La campaña contra este país fue grande”, afirmó.
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También aseguró que quienes regresan fortalecen a Venezuela y se reincorporan a sus familias y actividades laborales.
“Los buenos hijos siempre regresan a casa”, añadió.
Las declaraciones forman parte de la narrativa oficial impulsada por el gobierno venezolano sobre el retorno de migrantes.
El programa Gran Misión Vuelta a la Patria ha sido promovido por el Ejecutivo como mecanismo para facilitar la repatriación de venezolanos.
Venezuela mantiene acuerdo migratorio con Estados Unidos
Caracas y Washington firmaron un acuerdo para la repatriación de migrantes a finales de enero del año pasado.
Ese entendimiento se mantuvo incluso durante las tensiones bilaterales relacionadas con el despliegue militar estadounidense en el mar Caribe.
El gobierno venezolano ha sostenido que continuará impulsando vuelos de retorno para sus ciudadanos.
La mayoría de los retornos reportados recientemente corresponden a venezolanos procedentes de Estados Unidos.
Cabello no ofreció detalles adicionales sobre nuevos vuelos o futuras operaciones de repatriación.
El tema migratorio se ha convertido en uno de los principales puntos de contacto entre Caracas y Washington.
Las repatriaciones han continuado pese a las diferencias políticas entre ambos gobiernos.
Gobierno venezolano busca atraer a jóvenes migrantes
El pasado jueves, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, también pidió a los jóvenes venezolanos regresar al país.
La funcionaria hizo el llamado durante el acto de clausura de la ‘Tech Week’ en Caracas.
Rodríguez exhortó a los migrantes a aportar sus talentos en áreas comerciales, turísticas y tecnológicas.
La vicepresidenta señaló que los jóvenes pueden contribuir en sectores vinculados con la economía, la comunicación y la educación.
Para apoyar esa estrategia, el gobierno creó la página web renacevenezuela.gov.ve.
Según explicó Rodríguez, la plataforma permitirá registrar emprendimientos impulsados por venezolanos.
El gobierno venezolano busca presentar el retorno migratorio como una oportunidad de desarrollo económico y social.
Según datos de la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4V), unos 6,9 millones de venezolanos han salido del país durante los últimos años.