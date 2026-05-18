Trabajadores del SoFi Stadium amenazan con huelga por posible presencia de ICE durante el Mundial

Amenazan huelga en Mundial

Rechazan presencia de ICE

Protestan trabajadores del SoFi A menos de un mes del inicio del Mundial 2026, trabajadores del SoFi Stadium de Los Ángeles mantienen la amenaza de irse a huelga si agentes de ICE operan durante los partidos. La advertencia ocurre a 24 días del arranque del torneo internacional organizado por Estados Unidos, Canadá y México. El sindicato Unite Here Local 11, que representa a unos 2.000 empleados del recinto, exige garantías de que el gobierno federal no desplegará agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante los encuentros. El SoFi Stadium albergará ocho partidos del Mundial y es considerado el estadio más caro del mundo. Los trabajadores sostienen que la presencia de ICE generaría un ambiente de temor tanto entre empleados como entre aficionados.

“ICE no debe tener ningún rol en estos juegos”, declaró Isaac Martínez, cocinero del estadio, durante una protesta realizada frente al recinto deportivo. Martínez aseguró que los empleados no quieren acudir a trabajar con miedo a ser detenidos. “Como trabajadores no queremos vivir con miedo al entrar al trabajo ni con el temor de ser detenidos al regresar a casa”, afirmó. El representante sindical advirtió que, si no se alcanza un acuerdo, los trabajadores están preparados para iniciar una huelga. Protestas aumentan tensión previo al Mundial

Segun AFP, el reclamo se produce en medio de la ofensiva migratoria impulsada por el presidente Donald Trump.

ICE ha sido una de las principales agencias involucradas en las políticas antimigratorias del gobierno federal. Organizaciones defensoras de derechos humanos han criticado duramente las redadas realizadas por la agencia en distintas ciudades del país. Los Ángeles figura entre las ciudades donde ICE ha enfrentado mayores cuestionamientos. TE PUEDE INTERESAR: Muertes y denuncias sacuden centros de ICE en California bajo políticas migratorias de Trump Los trabajadores denunciaron además preocupación por incidentes atribuidos a la agencia migratoria.

Entre ellos mencionaron las muertes a tiros de dos manifestantes estadounidenses en Mineápolis a comienzos de 2026. Los empleados acusan a ICE de actuar contra personas con acento hispano incluso cuando se encuentran en situación migratoria regular. La protesta frente al SoFi Stadium incluyó carteles y pelotas de plástico con mensajes contra la participación de ICE durante el Mundial. Uno de los mensajes más repetidos fue “Expulsen a ICE del Mundial”. Trabajadores cuestionan manejo de datos personales Además de la presencia de ICE, empleados del estadio expresaron preocupación por la información personal que deberán entregar a FIFA para obtener acreditaciones laborales.

Los trabajadores temen que esos datos puedan ser compartidos con agencias migratorias o de inteligencia. “Pedimos a la FIFA que no comparta nuestra información ni nuestros datos con ninguna de las agencias de ICE, países extranjeros ni agencias de inteligencia”, dijo Yolanda Fierro, auxiliar de servicios en suites. Las declaraciones reflejan el ambiente de incertidumbre entre parte del personal que trabajará durante el torneo. La controversia también recibió respaldo político. As corporations stand to make millions off the World Cup, we must stand with working people. ICE agents should be nowhere near World Cup venues.

As governor, I will outlaw racial and ethnic profiling and bring ICE to justice when they break the law. https://t.co/FMEsL8I1ng — Tom Steyer (@TomSteyer) April 23, 2026

Tom Steyer, uno de los candidatos con mejor posicionamiento para las elecciones a gobernador de California, apoyó públicamente las demandas de los trabajadores. “El trabajo de ICE es el control fronterizo”, afirmó el aspirante demócrata durante la manifestación. “¿Puede alguien explicarme qué tiene eso que ver con el Mundial? Nada”, agregó.