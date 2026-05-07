Revocarán miles de pasaportes

Padres morosos serán sancionados

EE.UU. endurece restricciones El Departamento de Estado de Estados Unidos comenzará a revocar pasaportes estadounidenses a padres con grandes deudas de manutención infantil impaga. La medida arrancará este viernes. Según las autoridades, inicialmente afectará a quienes adeuden 100.000 dólares o más, según Univision. El Departamento de Estado indicó que unas 2.700 personas podrían perder sus pasaportes en esta primera fase. Revocación de pasaportes afectará a miles #ÚltimaHora | Miles de ciudadanos podrían perder su pasaporte si presentan deudas de manutención. pic.twitter.com/W8uxOzz3zN — N+ UNIVISION (@nmasunivision) May 7, 2026

Las cifras fueron entregadas por el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS). Por qué importa: La política amplía de forma significativa las sanciones relacionadas con el pago de manutención infantil. Hasta ahora, la restricción se aplicaba principalmente a quienes intentaban renovar su pasaporte. Con el nuevo enfoque, el gobierno podrá revocar documentos vigentes.

Nueva política ampliará las revocaciones EU comenzará a revocar pasaportes de padres que adeudan la manutención de sus hijos, reporta AP.#Latinus #InformaciónParaTihttps://t.co/24Cixzm5kI — Latinus (@latinus_us) May 7, 2026 El Departamento de Estado señaló que el programa pronto abarcará a personas con deudas superiores a 2.500 dólares. Ese monto fue establecido por una ley de 1996.

Sin embargo, las autoridades reconocieron que la norma rara vez fue aplicada de manera estricta. El HHS todavía recopila datos estatales para determinar cuántos titulares de pasaporte superan esa deuda mínima. Funcionarios señalaron que podrían ser muchos miles más. TE PUEDE INTERESAR: Tribunal bloquea arancel global impulsado por Trump Bajo la nueva política, el HHS notificará directamente al Departamento de Estado sobre las personas con pagos atrasados.

Los padres incluidos en esa lista podrían perder sus pasaportes incluso si no están en proceso de renovación. El Departamento de Estado explicó que quienes sean afectados recibirán una notificación oficial. Esa comunicación indicará que ya no podrán usar el documento para viajar. Las personas sancionadas deberán solicitar un nuevo pasaporte una vez que se confirme el pago de la deuda. Gobierno asegura que la medida ha funcionado Mora Namdar, subsecretaria de Estado para Asuntos Consulares, defendió la decisión.

“Estamos ampliando una práctica de sentido común que demostró ser efectiva para lograr que quienes deben manutención infantil paguen sus deudas”, declaró. Namdar añadió que quienes regularicen sus pagos podrán recuperar el privilegio de tener un pasaporte estadounidense. El Departamento de Estado informó que desde la ampliación del programa, anunciada el 10 de febrero, cientos de personas resolvieron sus deudas. Las autoridades señalaron que esas acciones ocurrieron después de conocerse la posibilidad de revocaciones proactivas. “Aunque no podemos confirmar una relación causal en todos esos casos, tomamos esta medida precisamente para impulsar a estos padres a hacer lo correcto por sus hijos y por la ley estadounidense”, indicó el departamento.

Las autoridades consideran que la política sirve como mecanismo de presión para recuperar pagos atrasados. Revocados en el extranjero deberán acudir a consulados El Departamento de Estado calificó el programa como una “herramienta poderosa”. Indicó que desde 1998 los estados recuperaron aproximadamente 657 millones de dólares en deudas atrasadas. También señaló que durante los últimos cinco años se registraron más de 24.000 pagos únicos individuales. Esos pagos representaron más de 156 millones de dólares recuperados.