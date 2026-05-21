EE.UU. suma 77 jueces de inmigración en medio de presión contra migrantes

Trump suma jueces migratorios

Récord histórico en cortes

Endurecen procesos de asilo El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció este jueves la juramentación de 77 nuevos jueces de inmigración. Por qué importa: La medida busca reducir la acumulación de casos en las cortes migratorias del país. El Gobierno del presidente Donald Trump aseguró que el incremento de jueces permitirá agilizar procesos migratorios y reforzar el control fronterizo. Actualmente, las cortes de inmigración enfrentan millones de casos pendientes. Gobierno de Trump aumenta número de jueces de inmigración DOJ brings on more than 80 immigration judges to expedite deportations https://t.co/GOHU9XxQeJ

— John Solomon (@jsolomonReports) May 21, 2026 La Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración (EOIR), agencia adscrita al Departamento de Justicia, informó que la cifra total de jueces alcanzó los 700 magistrados. La EOIR calificó esta incorporación como la promoción más grande de nuevos jueces de inmigración en la historia de Estados Unidos. Además de los 77 jueces permanentes, este jueves también fueron juramentados cinco jueces temporales.

La agencia señaló que durante el actual año fiscal ha contratado a 153 jueces de inmigración permanentes. Según la EOIR, se trata de la mayor cantidad registrada en un solo año fiscal dentro de la historia de la agencia. Casa Blanca endurece enfoque migratorio El fiscal interino de Estados Unidos, Todd Blanche, atribuyó el aumento de jueces al liderazgo del presidente Trump. En un comunicado, Blanche aseguró que la expansión ha sido posible gracias al compromiso del mandatario con la seguridad fronteriza. Las cortes de inmigración en Estados Unidos dependen directamente del Poder Ejecutivo.

TE PUEDE INTERESAR: Trump firma orden que impacta cuentas bancarias de migrantes Esto ha permitido a la Administración Trump realizar cambios dentro del sistema migratorio sin depender del sistema judicial federal. Durante el actual Gobierno, más de 100 jueces nombrados en la administración de Joe Biden fueron despedidos. Los jueces removidos habían sido designados entre 2021 y 2025. La Casa Blanca también ha impulsado criterios más estrictos para revisar solicitudes migratorias.

El endurecimiento se ha enfocado especialmente en los procesos de asilo. Casos pendientes bajan, pero persisten críticas La EOIR aseguró que desde la llegada del presidente Trump las cortes migratorias han reducido significativamente la carga de casos pendientes. Según la agencia, el número de expedientes acumulados cayó en más de 447.000 casos. La cifra pendiente pasó de aproximadamente 4 millones a menos de 3,53 millones de casos. El Gobierno considera esta reducción como una señal de avance en la gestión migratoria.