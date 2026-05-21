Administración de Trump revela supuesto fraude histórico en Minnesota

Fraude millonario en Medicaid

Trump acusa red criminal

Minnesota bajo investigación La administración Trump anunció cargos penales contra 15 personas en Minnesota por presuntos esquemas de fraude que habrían afectado más de 90 millones de dólares de fondos públicos. El caso incluye acusaciones relacionadas con Medicaid y programas vinculados con servicios para personas con autismo. Por qué importa: Las autoridades federales calificaron los casos como históricos por el tamaño de las pérdidas económicas y el impacto en programas destinados a personas vulnerables. El anuncio se realizó el 21 de mayo durante una conferencia de prensa en Minneapolis. Fraude en Medicaid desata choque en Minnesota Federal authorities announce new fraud charges against 15 individuals in Minnesota

According to Assistant U.S. Attorney General Colin McDonald, the fraudsters targeted $90 million in taxpayer funds with their schemes. pic.twitter.com/1N1BZwzLqe — Alpha News (@AlphaNews) May 21, 2026 Colin McDonald, director de la División Nacional de Lucha contra el Fraude del Departamento de Justicia, aseguró que las acusaciones son inéditas. “Los cargos presentados hoy no tienen precedentes”, declaró McDonald.

El funcionario afirmó que el caso incluye la mayor cantidad de pérdidas económicas imputadas en un fraude de Medicaid en Minnesota. También aseguró que se trata del mayor fraude relacionado con el autismo presentado por el Departamento de Justicia. Las acusaciones llegan en medio de una creciente disputa entre la administración Trump y funcionarios estatales de Minnesota. Las tensiones aumentaron por denuncias de presunto fraude en programas públicos estatales. Tim Walz rechaza acusaciones sobre fraude estatal DOJ CHARGES 15 IN $90 MILLION+ MINNESOTA FRAUD SCHEME

Federal officials announced indictments Thursday targeting multiple taxpayer-funded programs, including housing stabilization, autism services, child care, and Medicaid. The action comes hours after Aimee Bock was sentenced… pic.twitter.com/aajhSwx4Vn — The Dallas Express News (@DallasExpress) May 21, 2026 El gobernador de Minnesota, Tim Walz, fue candidato demócrata a la vicepresidencia en 2024.

En enero, Walz puso fin a su campaña de reelección mientras enfrentaba cuestionamientos relacionados con presuntos fraudes en el estado. Según una estimación citada por un fiscal federal, el fraude en programas estatales de Medicaid desde 2018 podría superar los 9 mil millones de dólares. TE PUEDE INTERESAR: Trump firma orden que impacta cuentas bancarias de migrantes La oficina de Walz no respondió de inmediato a solicitudes de comentarios realizadas el 21 de mayo. Sin embargo, el gobernador ya había rechazado anteriormente parte de las acusaciones impulsadas por la administración Trump.

“Estamos presenciando una militarización”, declaró Walz durante una conferencia de prensa el 19 de diciembre. También acusó a la administración federal de exagerar las cifras relacionadas con los presuntos fraudes. “Van a seguir presentando cifras que no se corresponden con la realidad, y lo sensacionalizan”, dijo Walz. “No espero nada diferente de esta administración”, añadió. Acusan uso indebido de programas para personas con discapacidad 15 CHARGED IN MEDICAID FRAUD SCHEME | https://t.co/8Nl7GrtxUy

Federal authorities charged 15 people in a massive fraud scheme tied to seven state-managed Medicaid programs in Minnesota, alleging misuse of taxpayer money involving housing and autism services. pic.twitter.com/tAxBEu5um4 — FOX SA (@KABBFOX29) May 21, 2026 McDonald detalló uno de los supuestos esquemas relacionados con centros para menores diagnosticados con autismo. Según las acusaciones, dos personas habrían pagado sobornos a padres para llevar a sus hijos a esos centros.

Las autoridades aseguran que algunos menores recibían diagnósticos de autismo incluso cuando no era médicamente necesario. Posteriormente, los acusados habrían facturado al gobierno federal por servicios que presuntamente nunca fueron prestados. Otro de los casos mencionados involucra más de 22 millones de dólares. Según el Departamento de Justicia, dos acusados habrían defraudado un programa destinado a ayudar a personas con discapacidad a vivir en sus propios hogares. McDonald acusó a los implicados de aprovecharse de personas vulnerables para obtener beneficios económicos.