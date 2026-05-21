Trump duda asistir a la boda de su hijo Donald Trump Jr

El presidente Donald Trump reconoció que intentará asistir a la boda de su hijo Donald Trump Jr., aunque dejó claro que su agenda complica su presencia en el evento.

Sus declaraciones generaron atención por el contexto político en el que se producen.

El comentario refleja cómo la agenda presidencial puede interferir incluso en eventos familiares, en medio de un escenario internacional complejo.

Una boda en medio de compromisos políticos

Donald Trump Jr. contraerá matrimonio con Bettina Anderson.

La ceremonia está programada para este fin de semana.