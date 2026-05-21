Trump duda asistir a la boda de su hijo Donald Trump Jr
Publicado el21/05/2026 a las 10:04
El presidente Donald Trump reconoció que intentará asistir a la boda de su hijo Donald Trump Jr., aunque dejó claro que su agenda complica su presencia en el evento.
Sus declaraciones generaron atención por el contexto político en el que se producen.
El comentario refleja cómo la agenda presidencial puede interferir incluso en eventos familiares, en medio de un escenario internacional complejo.
Una boda en medio de compromisos políticos
Donald Trump Jr. contraerá matrimonio con Bettina Anderson.
La ceremonia está programada para este fin de semana.
Se llevará a cabo en una isla privada en Bahamas.
Trump no confirma su asistencia
El presidente señaló que “intentará” asistir.
Indicó que se trata de un evento pequeño y privado.
Sin embargo, evitó garantizar su presencia.
“No es buen momento”
Trump reconoció que el momento no es ideal.
Mencionó temas internacionales como uno de los factores que complican su agenda.
Esto deja abierta la posibilidad de que no acuda al evento.
Un dilema político y personal
El mandatario también hizo referencia al impacto mediático de su decisión.
Afirmó que, asista o no, recibirá críticas.
Esto refleja la presión pública que enfrenta incluso en decisiones personales.
Evento de carácter privado
La boda se realizará en un entorno reservado.
Se espera una celebración íntima, lejos de actos oficiales.
Esto contrasta con la alta exposición mediática del entorno familiar.
Atención mediática al entorno de Trump
Los eventos familiares del presidente suelen generar cobertura.
La boda de su hijo no es la excepción.
Las declaraciones han incrementado el interés en el evento.
Se espera que en las próximas horas se defina si Trump logra asistir o no a la ceremonia.
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FUENTE: NY POST.