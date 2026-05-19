Agente de ICE es acusado tras herir a venezolano durante operativo migratorio en Minesota

Agente de ICE acusado

Venezolano herido en operativo

Protestas tras redada migratoria

La Fiscalía de Minesota presentó este lunes cuatro cargos contra un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), acusado de disparar contra el venezolano Julio C. Sosa-Celis durante la Operación Metro Surge, considerada la mayor campaña migratoria realizada por el Departamento de Seguridad Nacional en ese estado.

El caso vuelve a poner bajo escrutinio los operativos migratorios federales en Estados Unidos y reabre el debate sobre la responsabilidad penal de agentes federales involucrados en incidentes con civiles.

Agente enfrenta cargos graves en Minesota

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Segun la agencia EFE, la acusación fue presentada contra Christian Castro, agente de ICE de 52 años.

Según The New York Times, enfrenta cargos por agresión en segundo grado, considerado un delito grave, además de un cargo menor por denuncia falsa.

El incidente ocurrió el pasado 14 de enero.

Julio C. Sosa-Celis resultó herido en una pierna durante el operativo.

El venezolano fue una de las tres personas baleadas por agentes federales durante la Operación Metro Surge en Minesota.