Agente de ICE es acusado tras herir a venezolano durante operativo migratorio en Minesota
Publicado el18/05/2026 a las 15:19
- Agente de ICE acusado
- Venezolano herido en operativo
- Protestas tras redada migratoria
La Fiscalía de Minesota presentó este lunes cuatro cargos contra un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), acusado de disparar contra el venezolano Julio C. Sosa-Celis durante la Operación Metro Surge, considerada la mayor campaña migratoria realizada por el Departamento de Seguridad Nacional en ese estado.
El caso vuelve a poner bajo escrutinio los operativos migratorios federales en Estados Unidos y reabre el debate sobre la responsabilidad penal de agentes federales involucrados en incidentes con civiles.
Agente enfrenta cargos graves en Minesota
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Segun la agencia EFE, la acusación fue presentada contra Christian Castro, agente de ICE de 52 años.
Según The New York Times, enfrenta cargos por agresión en segundo grado, considerado un delito grave, además de un cargo menor por denuncia falsa.
El incidente ocurrió el pasado 14 de enero.
Julio C. Sosa-Celis resultó herido en una pierna durante el operativo.
El venezolano fue una de las tres personas baleadas por agentes federales durante la Operación Metro Surge en Minesota.
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Castro se convirtió en el segundo agente acusado por delitos graves relacionados con este operativo migratorio.
La operación movilizó a cerca de 4.000 agentes de ICE y de la Patrulla Fronteriza en distintas zonas del estado.
El despliegue provocó fuertes protestas y críticas de residentes y organizaciones civiles.
“Su placa federal no lo exime de los cargos estatales por su conducta delictiva en Minesota”, declaró Mary Moriarty, fiscal del condado de Hennepin, donde se presentó la acusación.
Choque entre autoridades federales y estatales
El caso también generó tensiones entre autoridades federales y estatales.
El Departamento de Seguridad Nacional aseguró previamente que las autoridades estatales no tienen facultades para investigar o procesar a agentes federales.
El argumento se basa en la Cláusula de Supremacía de la Constitución de Estados Unidos.
Dicha cláusula establece que las leyes federales prevalecen sobre las estatales.
Sin embargo, funcionarios de Minesota sostienen que esa protección legal no es absoluta.
De acuerdo con The New York Times, la fiscal Moriarty señaló que investigadores estatales escucharon a agentes del FBI mencionar el nombre de Castro poco después del tiroteo.
Hasta ese momento, la identidad del agente involucrado no había sido revelada públicamente.
La investigación estatal logró corroborar la identidad del agente.
Aun así, las autoridades federales no han confirmado oficialmente que Castro fuera quien realizó el disparo contra Sosa-Celis.
Operativo dejó heridos y víctimas mortales
La Operación Metro Surge dejó múltiples consecuencias en Minesota.
Además de las personas heridas, los ciudadanos Renee Good y Alex Prett murieron tras disparos realizados por agentes de ICE durante el operativo.
Las protestas aumentaron tras conocerse los detalles de los incidentes.
Tras el tiroteo, Julio C. Sosa-Celis y su compañero de apartamento, Alfredo A. Aljorna, también venezolano y sin estatus legal, fueron acusados de delitos federales graves.
Las autoridades sostenían inicialmente que ambos habían participado en un intento de asesinato contra un agente federal.
Sin embargo, esos cargos fueron retirados posteriormente.
La versión de las autoridades federales no pudo ser sustentada durante la investigación.
El caso continúa generando atención pública debido al alcance de la Operación Metro Surge y al debate legal sobre la responsabilidad de los agentes federales durante operativos migratorios en Estados Unidos.