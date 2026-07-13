Nuevo tiroteo con ICE deja un muerto
Publicado el13/07/2026 a las 06:55
Una persona murió este lunes tras un tiroteo en el que estuvieron involucrados agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en la ciudad de Biddeford, Maine.
El presidente de la Cámara de Representantes de Maine, Ryan Fecteau, confirmó el incidente a través de sus redes sociales y señaló que la Policía Estatal de Maine y el Departamento de Seguridad Pública ya trabajan en la investigación. Además, indicó que espera la intervención del FBI.
«Una persona murió. ICE estuvo involucrado. La Policía Estatal y el Departamento de Seguridad Pública ya están en el lugar recabando información y esperamos que el FBI también investigue», escribió Fecteau.
Investigación en curso
Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad de la persona fallecida ni las circunstancias que provocaron el tiroteo.
La Policía de Biddeford confirmó a CNN que se registró un «incidente policial» en la zona y aseguró que actualmente no existe ninguna amenaza para la comunidad, aunque evitó ofrecer más detalles mientras continúan las investigaciones.
Por su parte, CNN informó que solicitó comentarios tanto al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) como al Departamento de Seguridad Nacional (DHS), pero hasta el momento ninguna de las agencias ha emitido una declaración oficial.
El caso ocurre días después del tiroteo en Houston
El nuevo incidente se produce menos de una semana después de la muerte del inmigrante mexicano Lorenzo Salgado Araujo en Houston, quien fue abatido por un agente de ICE durante una parada de tráfico.
ICE sostuvo inicialmente que el operativo estaba dirigido contra un objetivo específico, aunque posteriormente una fuente indicó que Salgado Araujo no era la persona buscada por los agentes.
El caso provocó protestas en distintas ciudades de Estados Unidos y llevó al Gobierno de México a anunciar acciones penales y civiles para exigir una investigación.
Crecen las críticas contra ICE
MAJOR BREAKING: Trump’s ICE has been involved in another shooting death, this time in Biddeford, Maine around Hill Street and Pool Street.
Further details coming.
ENOUGH IS ENOUGH ALREADY! pic.twitter.com/2SYHQU4wTh
— Brian Krassenstein (@krassenstein) July 13, 2026
Este nuevo episodio vuelve a intensificar los llamados para exigir mayor transparencia y rendición de cuentas en las operaciones de ICE, especialmente tras otros operativos ocurridos este año que terminaron con civiles muertos.
Las autoridades continúan investigando lo sucedido en Biddeford y, por ahora, no han informado si los agentes involucrados permanecerán en funciones ni cuándo se conocerán los primeros resultados de la investigación.
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