Nuevo tiroteo con ICE deja un muerto

Una persona murió este lunes tras un tiroteo en el que estuvieron involucrados agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en la ciudad de Biddeford, Maine.

El presidente de la Cámara de Representantes de Maine, Ryan Fecteau, confirmó el incidente a través de sus redes sociales y señaló que la Policía Estatal de Maine y el Departamento de Seguridad Pública ya trabajan en la investigación. Además, indicó que espera la intervención del FBI.

«Una persona murió. ICE estuvo involucrado. La Policía Estatal y el Departamento de Seguridad Pública ya están en el lugar recabando información y esperamos que el FBI también investigue», escribió Fecteau.

Investigación en curso

Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad de la persona fallecida ni las circunstancias que provocaron el tiroteo.

La Policía de Biddeford confirmó a CNN que se registró un «incidente policial» en la zona y aseguró que actualmente no existe ninguna amenaza para la comunidad, aunque evitó ofrecer más detalles mientras continúan las investigaciones.

Por su parte, CNN informó que solicitó comentarios tanto al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) como al Departamento de Seguridad Nacional (DHS), pero hasta el momento ninguna de las agencias ha emitido una declaración oficial.

El caso ocurre días después del tiroteo en Houston