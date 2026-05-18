Muertes y denuncias sacuden centros de ICE en California bajo políticas migratorias de Trump
Publicado el18/05/2026 a las 09:21
- Denuncias sacuden centros de ICE
- Muertes alarman California
- Crece crisis migratoria
El aumento de arrestos migratorios en California encendió nuevas alarmas sobre las condiciones dentro de los centros de detención operados para ICE en el estado.
Una investigación estatal reveló que seis personas murieron en el último año mientras permanecían bajo custodia migratoria en instalaciones supervisadas por el gobierno federal.
El reporte también expone escenas de hacinamiento, falta de atención médica y denuncias de malos tratos en varios centros de detención distribuidos en California.
Las inspecciones fueron realizadas por el Departamento de Justicia estatal durante varios meses y recopilaron testimonios de casi 200 personas detenidas provenientes de más de 120 países.
Crece presión por condiciones en centros migratorios
La investigación sostiene que el incremento acelerado de detenciones durante el segundo mandato de Donald Trump provocó una saturación crítica en múltiples instalaciones.
Según el documento, la población detenida aumentó más de 150% mientras la capacidad operativa y médica permaneció prácticamente igual en varios centros.
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Cuatro de las seis muertes reportadas ocurrieron en el Centro de Procesamiento de Adelanto, en el condado de San Bernardino, una instalación que ha sido cuestionada anteriormente por organizaciones civiles.
Las otras dos muertes fueron registradas en el Centro de Detención Regional Imperial, ubicado cerca de la frontera entre México y Estados Unidos.
Médicos insuficientes y largas esperas
El informe describe un deterioro significativo en los servicios médicos y psicológicos disponibles para los inmigrantes detenidos en distintas instalaciones del estado.
Uno de los casos más delicados fue identificado en California City, donde un solo médico atendía a cerca de mil personas privadas de libertad migratoria.
Varios detenidos denunciaron retrasos prolongados para recibir medicamentos, atención psicológica o consultas relacionadas con problemas de salud graves.
Otros testimonios describieron temperaturas extremadamente frías dentro de las celdas, baños en malas condiciones y raciones limitadas de alimentos durante semanas.
Denuncian revisiones humillantes y abusos
La investigación estatal también documentó denuncias relacionadas con acoso, uso de gas pimienta y revisiones corporales consideradas degradantes por algunos inmigrantes.
En el centro de Otay Mesa, en San Diego, mujeres detenidas aseguraron sentirse humilladas tras ser inspeccionadas frente a agentes masculinos.
Algunas personas incluso dejaron de recibir visitas familiares para evitar pasar nuevamente por procedimientos de revisión corporal que calificaron como invasivos.
El reporte también incluye el testimonio de una mujer transgénero salvadoreña identificada como “Loba”, quien denunció hostigamiento mientras permanecía en dormitorios masculinos.
California enfrenta creciente tensión migratoria
La difusión del informe volvió a colocar a California en el centro del debate nacional sobre las políticas migratorias impulsadas por la administración Trump.
Actualmente, el estado mantiene una de las poblaciones detenidas por ICE más grandes del país, solo detrás de Texas y Luisiana.
El fiscal general de California, Rob Bonta, calificó las condiciones descritas en el reporte como “crueles, inhumanas e inaceptables”.
Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional rechazó las acusaciones y afirmó que los centros migratorios son supervisados regularmente bajo estándares federales.
Legisladores buscan endurecer controles
Tras conocerse los hallazgos, legisladores demócratas comenzaron a impulsar nuevas medidas para aumentar la supervisión sobre los centros privados de detención migratoria.
Las propuestas buscan limitar la expansión de estas instalaciones y exigir mayores controles relacionados con atención médica y condiciones de alojamiento.
Organizaciones defensoras de inmigrantes también pidieron investigaciones federales independientes sobre las muertes ocurridas durante el último año en California.
Mientras continúa la presión política, activistas advierten que el crecimiento de arrestos migratorios podría empeorar aún más la situación dentro de los centros de ICE, detalló ‘El País‘.