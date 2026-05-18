Muertes y denuncias sacuden centros de ICE en California bajo políticas migratorias de Trump

Denuncias sacuden centros de ICE

Muertes alarman California

Crece crisis migratoria

El aumento de arrestos migratorios en California encendió nuevas alarmas sobre las condiciones dentro de los centros de detención operados para ICE en el estado.

Una investigación estatal reveló que seis personas murieron en el último año mientras permanecían bajo custodia migratoria en instalaciones supervisadas por el gobierno federal.

El reporte también expone escenas de hacinamiento, falta de atención médica y denuncias de malos tratos en varios centros de detención distribuidos en California.

Las inspecciones fueron realizadas por el Departamento de Justicia estatal durante varios meses y recopilaron testimonios de casi 200 personas detenidas provenientes de más de 120 países.

Crece presión por condiciones en centros migratorios

La investigación sostiene que el incremento acelerado de detenciones durante el segundo mandato de Donald Trump provocó una saturación crítica en múltiples instalaciones.